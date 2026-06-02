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FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT- Réponses aux critiques non fondées

Rédigé par Dakarposte le Lundi 1 Juin 2026 à 22:48 modifié le Mardi 2 Juin 2026 - 00:49

FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT- Réponses aux critiques non fondées
La ligne directrice

• L’annonce du nouveau Gouvernement intervient à l’issue d’une séquence intense de consultation et de délibération.

• Le Président de la République a fait le choix assumé du temps long, parce qu'un Gouvernement n'est pas un communiqué de presse, c'est l'instrument d'une politique nationale.

• Dans un contexte d'exigence rare - finances publiques sous tension, onde de choc moyen-orientale sur les prix, environnement sécuritaire sous-régional dégradé, attentes sociales pressantes - composer un attelage à la hauteur des défis ne pouvait se faire dans la précipitation.

• Le Sénégal a aujourd'hui le Gouvernement de cette ambition.

Méthode et responsabilité

• Le temps pris dans les consultations est le signe d'une exigence, non d'une difficulté.

• C'est la marque d'une présidence qui refuse les nominations de circonstance et qui pose, dans le geste même de la formation du Gouvernement, le principe du résultat avant celui de la posture.

• Composer un Gouvernement, ce n'est pas répartir des portefeuilles, c'est constituer une équipe - arbitrer entre les profils, vérifier les cohérences, évaluer les capacités d'exécution, examiner les compatibilités humaines et politiques.

• Le Chef de l'État a accompli ce travail dans la profondeur qu'il exige.

• À l'heure où plusieurs commentateurs ont voulu lire dans cette séquence une difficulté, le Président de la République y a démontré la nature de sa magistrature - celle d'un Chef de l'État qui ne se laisse dicter ni le rythme ni les choix.
Normalité constitutionnelle

• À aucun moment l'État n'a cessé de fonctionner.

• Le décret du 22 mai 2026 a explicitement chargé les ministres sortants d'assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau cabinet.

• L'administration a continué, les services publics ont été rendus, les engagements internationaux du Sénégal ont été honorés.

• Le Président de la République a exercé pleinement, sereinement, et dans les délais qui lui paraissaient nécessaires, la prérogative que la Constitution lui confère sans partage.

• Il n'existe pas de calendrier impératif pour la formation d'un Gouvernement. Il existe une responsabilité - choisir les bonnes femmes et les bons hommes pour servir la Nation - et c'est celle qu'il a honorée.


Vitalité démocratique

• Les échanges entre l'exécutif et la majorité parlementaire ne sont pas le symptôme d'une crise, ils sont le signe d'une démocratie vivante.

• Dans toutes les démocraties matures, la formation d'un Gouvernement donne lieu à des consultations, à des dialogues, parfois à des frictions productives entre institutions et forces politiques.

• Le Sénégal, fidèle à son label de référence africaine en matière démocratique, vient d'en offrir une nouvelle illustration.

• Un Président qui consulte, une majorité qui s'exprime, des institutions qui dialoguent - voilà la démocratie sénégalaise dans ce qu'elle a de plus solide.

• Ce qui se serait passé en silence dans d'autres systèmes s'est passé chez nous au grand jour, sans tomber dans l'invective, et sans jamais sortir du cadre républicain.



Continuité du PROJET, nouvelle impulsion dans la méthode

• Il ne s'agit pas d'un changement de cap. Il s'agit, comme l'a dit le Premier Ministre lui-même, d'un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et l'action gouvernementale, voulu par le Chef de l'État.


• La fidélité aux engagements du PROJET qui a porté l'alternance de 2024 demeure intacte.


• Ce sont les modes opératoires de l'exécution qui évoluent, parce que la phase qui s'ouvre est celle des résultats.
Une équipe pour les défis du moment


• Le nouveau Gouvernement est composé pour répondre à des urgences précises - stabilisation des finances publiques, maîtrise de l'impact des chocs externes sur le pouvoir d'achat, relance de l'activité, cohésion sociale, accélération opérationnelle des chantiers de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».


• À la tête de cet attelage, un Premier Ministre dont la signature est connue des marchés, des bailleurs et des agences de notation, et reconnue dans la fonction publique sénégalaise comme celle d'un haut commis de l'État.


• La compétence n'est pas l'inverse du politique. Elle en est aujourd'hui la condition.
Réponses aux critiques récurrentes

Si l'on évoque le « blocage » ou le « vide gouvernemental » :

• L'administration a continué de fonctionner en vertu du décret du 22 mai 2026.

• Les services publics n'ont pas été interrompus.

• La durée de formation d'un Gouvernement varie selon les démocraties - plusieurs partenaires européens du Sénégal ont, dans la décennie récente, connu des séquences bien plus longues sans que quiconque y voie une crise institutionnelle.

Si l'on évoque les tensions avec la majorité :

• Une majorité parlementaire qui s'exprime fait partie du jeu démocratique normal.

• Ces échanges se sont déroulés dans le cadre des institutions républicaines.

• L'unité programmatique autour du PROJET « Diomaye Président » demeure le socle commun de la majorité présidentielle.
Si l'on évoque la durée - dix jours :

• Elle est le prix d'une exigence et a permis d'aboutir à une composition qui ne devra rien à l'improvisation.

• Mieux vaut un Gouvernement formé en dix jours et capable de tenir cinq ans qu'un Gouvernement formé en deux jours et défait au premier obstacle.

Si l'on évoque le profil « technocrate » du Premier Ministre :

• Le Sénégal a précisément besoin, à ce moment de sa trajectoire, d'un Premier Ministre qui maîtrise les dossiers financiers, qui est lu et respecté par les partenaires internationaux du pays.

• Il connaît la machine de l'État de l'intérieur pour y avoir servi depuis le 5 avril 2024.

• Il porte la conduite opérationnelle de l'Agenda national de transformation depuis avril 2025.

• La compétence n'est pas l'inverse du politique. Elle en est aujourd'hui la condition.


FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT- Réponses aux critiques non fondées

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