Crise institutionnelle Diomaye-Sonko : le Capitaine Touré choisit le camp du Président et renouvelle son serment d'allégeance à la coalition au pouvoir

À travers un communiqué officiel signé de la main de son président, le sieur Seydina Oumar Touré, le mouvement Union pour un Sénégal Juste (USJ – Senegaal Gu Deggu) a tenu à clarifier sa position face à la crise intestine qui a récemment ébranlé la majorité présidentielle.



Membre fondateur de la première heure de la Coalition Diomaye Président, la formation politique rappelle avoir fait siennes les aspirations profondes de changement portées par cette dynamique historique.



Au paroxysme des dissensions qui ont opposé le président Bassirou Diomaye Faye à l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko, le parti confie avoir délibérément choisi la voie de l’abstention et d’un mutisme qu’il qualifie de constructif.



Cette réserve, dictée par la sagesse, ambitionnait de sauvegarder l’unité de compagnons d’armes forgée dans le creuset d’une longue et commune trajectoire de lutte.



Aux dires du Capitaine Touré, cette posture de retenue tendait à favoriser un apaisement salutaire et à restaurer un climat propice à la conduite sereine de l’action gouvernementale.



Force est pourtant de constater, selon l’USJ, que la réconciliation tant espérée s'est dérobée, laissant place à une bipolarisation délétère là où eût dû prévaloir une synergie unitaire et cohérente, indispensable pour relever les défis majeurs de la Nation.



Face à cette impasse, le mouvement affirme avoir tranché en toute responsabilité, articulant sa vision autour de trois axes cardinaux : la pérennité de sa mission, par la poursuite rigoureuse des charges qui lui incombent au service exclusif des populations ; la cohérence républicaine, en réitérant sans équivoque son ancrage indéfectible au sein de la coalition majoritaire ; et enfin, le soutien institutionnel, matérialisé par une adhésion pleine et entière aux orientations politiques définies par le chef de l'État.



En guise de conclusion, l’USJ réaffirme avec solennité que la fidélité aux engagements contractés devant le peuple sénégalais demeure son unique boussole.



Fait à Dakar, le 16 juillet 2026.