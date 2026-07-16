Départ de Pape Thiaw : le ministre des Sports suspend l'instruction du dossier de la FSF

La situation du sélectionneur national Pape Thiaw connaît un revirement spectaculaire.

Alors que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a acté l’ouverture d’une procédure visant à le démettre de ses fonctions, cette initiative se heurte pour l’heure au refus du ministère des Sports d’y accorder son aval.

Ainsi que l’a révélé le journaliste Malang Sané, l’autorité de tutelle subordonne toute décision définitive à une analyse exhaustive.

Exigeant la transmission de rapports circonstanciés, l’État entend examiner en profondeur les tenants et aboutissants de la participation des Lions à la Coupe du monde 2026 afin de fonder sa position sur des éléments tangibles.



Par-delà les contingences athlétiques, la dimension pécuniaire de ce dossier cristallise désormais toutes les attentions.

En effet, le ministre de tutelle souhaite évaluer avec exactitude le coût d'une éventuelle rupture du contrat liant l'institution à Pape Thiaw, et plus particulièrement le montant des indemnités qui pourraient échoir au technicien sénégalais.



Selon des sources concordantes, la FSF se trouve pour l'heure dépourvue d'une estimation chiffrée des risques économiques qu'engendrerait un contentieux devant les instances de la FIFA ou toute autre juridiction compétente.

Face à cette incertitude, l'instance fédérale privilégie désormais la voie d'un arrangement à l'amiable avec le sélectionneur, dans le dessein de prémunir le football national d'une longue et hasardeuse procédure judiciaire.



Dans l'attente des arbitrages définitifs du ministère des Sports, la démarche initiée par la Fédération se trouve de facto suspendue, maintenant le destin de Pape Thiaw à la tête de la Tanière dans une indécision manifeste.