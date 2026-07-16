Conseil des ministres sous haute tension : Vers un remaniement majeur des têtes d'affiche du parti PASTEF dans la haute administration

Le Conseil des ministres, exceptionnellement décalé, polarise l'attention et nourrit toutes les conversations à Dakar.



Le président Diomaye Faye s'apprête, selon toute vraisemblance, à poursuivre sa vague de limogeages au sein des directions des entreprises publiques.



Dans le viseur du chef de l'État : plusieurs hauts responsables affichant ostensiblement leur allégeance au Premier ministre Ousmane Sonko et s'investissant activement dans les activités politiques du parti PASTEF.



Parmi les figures annoncées sur le départ, les spéculations se concentrent sur le Directeur général du Port, Waly Diouf Bodiang. Ce fidèle parmi les fidèles, récemment remarqué pour ses sorties épistolaires à l'endroit du Président, pourrait faire les frais de ses activités numériques intenses au détriment de ses obligations professionnelles.



Il en est de même pour le Directeur général de l'ARTP, Dahirou Thiam, dont les absences répétées pour suivre l'agenda politique de son mentor alimentent les critiques, au détriment de la gestion d'une institution névralgique.



Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Fadilou Keïta, est également cité parmi les personnalités sur la sellette.



Au-delà de ces cas précis, c'est une véritable onde de choc qui frappe la haute administration, laissant présager une série de sanctions imminentes.



Les prochaines heures promettent d'être décisives pour ces dirigeants et leurs entourages.



