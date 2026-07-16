Bambey : les surprenantes révélations de l’enquête sur la fraude au BFEM

L'instruction relative au démantèlement d'une officine de fraude au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) à Bambey a franchi une étape décisive.

Vingt-quatre heures après avoir pris la fuite, les sept suspects demeurés en cavale, parmi les dix-huit initialement identifiés, ont finalement abdiqué.

Alors qu'ils étaient activement recherchés depuis l'ouverture des épreuves, ils ont franchi, l’un après l’autre, le seuil du commissariat de police de Bambey ce mercredi, la mine défaite et le repentir manifeste. Cette reddition spontanée a pris de court les enquêteurs, dont les dispositifs de recherche étaient sur le point d'être déployés à l'échelle de la commune.



Cette affaire, qui a éclaté le mardi précédent, impliquait initialement dix-huit candidats — dont quatre jeunes filles — au sein du collège d'enseignement moyen Bambey 2. Ces derniers furent surpris en flagrant délit, bénéficiant de la transmission illicite des corrigés via une application de messagerie instantanée.

Si onze d’entre eux furent immédiatement appréhendés, sept étaient parvenus à se soustraire à la justice avant de se constituer prisonniers.

En marge de ces arrestations, un dix-neuvième prévenu fut également intercepté au collège Bambey 3, dissimulant son appareil numérique avec une ingéniosité malheureuse.

Désormais réunis au nombre de dix-neuf, les mis en cause devront répondre de leurs actes devant le parquet de Diourbel dans les prochaines heures.