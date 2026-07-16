Meurtre d'un ressortissant chinois à la Cité Fayçal : l'instigateur présumé démasqué, l'instruction dessaisie au profit de la Sûreté Urbaine.

Le principal suspect de l’agression perpétrée ce mercredi au sein de la Cité Fayçal a désormais un nom. Les colonnes du quotidien L’Observateur révèlent qu’il s’agit du sieur I. Baldé, un quadragénaire demeurant à Dalifort.



L'homme fut appréhendé par les forces de l'ordre après avoir mortellement blessé par balle un ressortissant chinois, lors d'un cambriolage nocturne aux conséquences tragiques.



Son complice présumé, après avoir poignardé un second citoyen de la même nation, est parvenu à s'évanouir dans la nature.



Prise en charge par les secours et évacuée vers une structure hospitalière, la seconde victime se trouve aujourd'hui dans un état stable, ainsi que le rapporte le journal Libération.

Si les premières constatations furent menées par le commissariat de Golf Sud, le parquet a promptement confié la direction des investigations à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar.



Selon les informations de L’Observateur, ces enquêteurs chevronnés sont d’ores et déjà à l’œuvre, suspendus aux conclusions imminentes de la police technique et scientifique.



Le choix de confier l’affaire à cette unité d'élite ne relève nullement du hasard : particulièrement rompue aux arcanes des crimes de cette complexité, la Sûreté urbaine jouit d'une compétence territoriale élargie à l'ensemble de la région dakaroise.



Une prérogative majeure et indispensable, alors même que le second assaillant demeure insaisissable et que l'ombre d'autres complicités plane sur ce drame.