De la permanence des institutions : l'ambition onusienne au cœur de la courtoisie républicaine

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jour, l’ancien Président Macky SALL .



Il était venu informer, de vive voix, le Président de la République de sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont le processus de sélection a été lancé le 25 novembre 2025, à New York.



Il a saisit l’occasion pour faire le point sur sa candidature et solliciter le soutien de son pays.



Au-delà des trajectoires et des convictions de chacun, cette rencontre est un symbole de la continuité de l'État et de la permanence des institutions, par-delà les alternances.



Le Président de la République a écouté son hôte avec courtoisie et salue sa démarche.

Le Président Sall s’est engagé à rendre compte régulièrement au Chef de l’Etat à chaque étape de la procédure.