De la permanence des institutions : l'ambition onusienne au cœur de la courtoisie républicaine

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jour, l’ancien Président Macky SALL .
Il était venu informer, de vive voix, le Président de la République de sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont le processus de sélection a été lancé le 25 novembre 2025, à New York.
Il a saisit l’occasion pour faire le point sur sa candidature et solliciter le soutien de son pays.
Au-delà des trajectoires et des convictions de chacun, cette rencontre est un symbole de la continuité de l'État et de la permanence des institutions, par-delà les alternances.
Le Président de la République a écouté son hôte avec courtoisie et salue sa démarche.
Le Président Sall s’est engagé à rendre compte régulièrement au Chef de l’Etat à chaque étape de la procédure.
Il était venu informer, de vive voix, le Président de la République de sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont le processus de sélection a été lancé le 25 novembre 2025, à New York.
Il a saisit l’occasion pour faire le point sur sa candidature et solliciter le soutien de son pays.
Au-delà des trajectoires et des convictions de chacun, cette rencontre est un symbole de la continuité de l'État et de la permanence des institutions, par-delà les alternances.
Le Président de la République a écouté son hôte avec courtoisie et salue sa démarche.
Le Président Sall s’est engagé à rendre compte régulièrement au Chef de l’Etat à chaque étape de la procédure.