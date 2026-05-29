Décès de Serigne Cheikh Saliou MBACKE : Diomaye FAYE présente ses condoléances à la communauté mouride

Suite au décès de Serigne Cheikh Saliou MBACKE, les hommages affluent. Le Khalife général des mourides, ainsi que la communauté mouride et l’ensemble de la Oummah, ont reçu les condoléances du président de la République, Bassirou Diomaye FAYE.



« C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou MBACKE, fils du cinquième Khalife général des mourides, Serigne Saliou MBACKE », déclare Diomaye FAYE.



« En ces moments de recueillement, je présente mes condoléances les plus attristées au Khalife général des mourides, à la communauté mouride et à toute la Oummah. Je m’incline devant la mémoire d’un érudit, homme de foi et de droiture, demeuré fidèle aux enseignements du fondateur du mouridisme », a-t-il précisé.



Le président de la république affirme aussi prier pour que le « Tout-Puissant l’accueille dans Son infinie miséricorde » mais aussi pour qu’il lui accorde « Sa grâce éternelle ».













































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