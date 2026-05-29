Décès de Serigne Cheikh Saliou MBACKE : Ousmane SONKO déplore la perte d’un « père »

La communauté mouride traverse une période de deuil. Serigne Cheikh Saliou Mbacké, progéniture de l’ancien khalife général des Mourides Serigne Saliou Mbacké, nous a quittés le vendredi 29 mai 2026, provoquant un profond chagrin au sein de la communauté sénégalaise.



Ousmane SONKO, président de l’assemblée nationale et leader du Pastef a tenu à rendre hommage au guide religieux. Dans son texte, Ousmane SONKO regrette la perte d’un « père, un ami, un confident et un guide.»



« Il a été là pour moi dans les moments les plus sombres, m’accompagnant de sa compassion, de ses conseils, de ses prières et de celles des milliers de disciples dans les différents Daara », témoigne SONKO.



Pour Ousmane SONKO, Sheik Salih MBACKE est un « preux du travail et de la spiritualité. »



Le premier ministre, souhaite ainsi « qu’Allah, ô Allah, enveloppe‑le de Ta miséricorde infinie et ouvre‑lui les voies de Ton paradis éternel. »















































walf