Serigne Cheikh sera inhumé incessamment aux côtés de son père Serigne Saliou Mbacké

Dakarposte a appris de sources concordantes que, "sauf revirement", le regretté Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké dit Serigne Cheikh Saliou, sera inhumé incessamment aux côtés de son vénéré père (Serigne Saliou Mbacké) dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba, conformément à la tradition mouride visant à préserver la sérénité lors des funérailles d'une haute autorité de la confrérie.



Âgé de 84 ans, le Khalif de la fratrie de Serigne Saliou Mbacké, a été rappelé à Dieu ce vendredi au "Daraa Tayssir" situé à Khelcom



Cette disparition plonge la communauté mouride et l'ensemble de la Oumma islamique dans une profonde tristesse.



Le défunt était une figure respectée pour sa piété, sa discrétion et son attachement rigoureux à l'enseignement du Saint Coran, ainsi que pour son engagement légendaire dans les travaux agricoles de Khelcom.



Il dirigeait avec rigueur de grands daaras dédiés à la mémorisation du Coran et des sciences religieuses.



Depuis le décès de son père en décembre 2007, il veillait fidèlement sur les immenses champs et daaras de Khelcom.



Le saint homme s'est illustré à plusieurs reprises par des contributions majeures pour la communauté, notamment une mémorable contribution de plus d'un milliard de FCFA remise en mars 2025 au Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour les travaux de la grande mosquée de Touba.



Qu'Allah le Tout-Puissant, dans Sa Miséricorde infinie, l'accueille dans Son Paradis Firdawsi, rétribue ses bonnes œuvres et bénisse l’héritage spirituel qu'il nous laisse. Qu'Il nous accorde à tous la patience et la foi pour surmonter cette épreuve.