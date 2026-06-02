Dernière minute...La liste officielle des 26 Lions pour le Mondial

Rédigé par Dakarposte le Mardi 2 Juin 2026 à 02:34 modifié le Mardi 2 Juin 2026 - 04:34

Pape Thiaw a dévoilé, cette nuit, sa liste officielle pour la coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Ilay Camara et Moustapha Mbow ont été recalés. En revanche, Bara Ndiaye figure dans cette liste pour le mondial américain qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.



ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"