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Détroit d'Ormuz : Donald Trump rétablit le blocus américain et exige 20 % de frais de transit

Rédigé par Dakarposte le Mardi 14 Juillet 2026 à 13:38 modifié le Mardi 14 Juillet 2026 - 15:38

Les tensions ont repris autour du détroit d'Ormuz. Alors que l'Iran a annoncé la fermeture de ce passage stratégique, Donald Trump a répliqué en affirmant vouloir imposer des droits de douane.


Détroit d'Ormuz : Donald Trump rétablit le blocus américain et exige 20 % de frais de transit
Le président américain Donald Trump a annoncé, ce lundi 13 juillet, le rétablissement d'un blocus naval des ports iraniens, affirmant que Washington imposerait de lourds droits de douane aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, alors que les combats ont repris autour de cette voie maritime vitale.

En riposte à cette annonce, le commandement militaire iranien a assuré qu'il ne laisserait pas les États-Unis "intervenir" dans cet axe majeur pour le transport de pétrole et de gaz, tout en mettant en garde ses voisins du Golfe, déjà durement touchés par les attaques de Téhéran, contre toute coopération avec Washington.

Ces déclarations contradictoires interviennent alors que les deux camps échangent des frappes d'une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril. L'armée américaine a indiqué avoir visé des dizaines de cibles, ce lundi, tandis que les Gardiens de la révolution islamique (IRGC) ont annoncé de nouvelles attaques en représailles contre Bahreïn, la Jordanie, le Koweït et Oman.

Avant le déclenchement de la guerre avec l'Iran en février, le détroit d'Ormuz ne posait pas de problème et la circulation y était libre. Mais depuis, Téhéran a bloqué cette voie maritime et la considère désormais comme un levier essentiel face à Washington.

Les États-Unis se sont vigoureusement opposés au projet de Téhéran de prélever des péages dans le détroit, une pratique généralement interdite par le droit international, mais lundi, Donald Trump a renversé la situation en déclarant que Washington percevrait lui-même ces frais.

Dans un message publié sur son site Truth Social, le milliardaire a affirmé que les États-Unis seraient "connus comme “The Guardian of the Hormuz Strait”" et "remboursés, à hauteur de 20 % de toutes les cargaisons transportées, pour tous les coûts nécessaires à la mission de sécurité de cette zone extrêmement volatile du monde".

Tout en annonçant que les ports iraniens seraient de nouveau soumis à un blocus, il a assuré que "tous les autres pays bénéficieront d'un accès équitable et ouvert au détroit".

Le porte-parole du commandement militaire central iranien Khatam Al-Anbiya a cependant martelé que Téhéran "ne permettra en aucun cas aux États-Unis de s'ingérer dans la gestion" de cette voie d'eau stratégique.

Accord-cadre en crise

Bien qu'il ait annoncé la fin du cessez-le-feu avec l'Iran la semaine dernière, Donald Trump affirme que les négociations visant à parvenir à un accord permanent se poursuivent. Il a indiqué sur Fox News que plusieurs heures de discussions avaient eu lieu dimanche, tout en accusant les négociateurs iraniens d'être revenus sur leur accord.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a déclaré plus tôt lundi que l'accord-cadre conclu en juin, qui sert de base aux négociations et a entraîné la levée du blocus américain, était "en crise".

Le précédent blocus, en vigueur d'avril à juin, avait interrompu les exportations de pétrole iranien et menaçait une paralysie lourde de conséquences pour le secteur.

Esmaeil Baqaei a prévenu que l'Iran ne respecterait plus ses obligations au titre de l'accord si les États-Unis en faisaient de même, tout en ajoutant que Téhéran poursuivait les discussions avec des médiateurs du Qatar, du Pakistan et d'Oman afin d'éviter une nouvelle escalade.

Les hostilités de la semaine écoulée se sont concentrées sur cette route énergétique cruciale, que les Gardiens de la révolution affirment être "fermée".

Lundi, le porte-parole de l'IRGC, Hossein Mohebi, a accusé Washington de mettre en péril l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz en s'ingérant dans le détroit, estimant qu'il "doit être tenu responsable", tout en réaffirmant la souveraineté de Téhéran sur Ormuz.

En parallèle des combats, des médiateurs tentent de sauver une issue diplomatique au conflit.

Le Pakistan, l'un des deux principaux intermédiaires dans les négociations avec le Qatar, a exprimé sa "profonde préoccupation face à l'escalade des tensions régionales", selon son ministère des Affaires étrangères.



Le chercheur associé à Chatham House Bader Al-Saif estime que l'intensification des attaques ne fera que repousser la conclusion d'un accord définitif. "Les deux parties veulent mettre fin à l'impasse à leurs propres conditions, et cela leur est de plus en plus difficile. D'où le retour aux attaques et l'augmentation de leur intensité", explique-t-il. "Cela ne fait que repousser l'issue inévitable : un règlement négocié."


Détroit d'Ormuz : Donald Trump rétablit le blocus américain et exige 20 % de frais de transit
Bahreïn fustige les "attaques odieuses" de Téhéran




Les médias d'État iraniens ont fait état de morts dans les dernières frappes américaines, qui auraient visé de vastes zones dans le sud et l'ouest du pays. Au moins 25 personnes ont été tuées en Iran depuis la reprise des hostilités mercredi, selon un bilan établi à partir des communiqués de Téhéran.

L'IRGC a indiqué avoir frappé des objectifs militaires et des bases américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït, ont rapporté les médias officiels lundi.

Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti à Bahreïn, tandis que l'armée koweïtienne a déclaré que les forces du pays interceptaient lundi des "cibles aériennes hostiles".

L'armée jordanienne a de son côté affirmé avoir intercepté quatre missiles iraniens.

Les forces armées bahreïnies ont accusé l'Iran de mener "des attaques odieuses au moyen de missiles et de drones visant des civils", ajoutant avoir abattu plusieurs projectiles iraniens lundi matin.

L'Iran assure qu'il ne vise que les intérêts américains dans le Golfe, mais lundi après-midi, le porte-parole de son commandement militaire a déclaré que toute coopération des pays du Golfe avec les États-Unis serait considérée comme "un acte de guerre".

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