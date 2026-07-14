Détroit d'Ormuz : Donald Trump rétablit le blocus américain et exige 20 % de frais de transit

Le président américain Donald Trump a annoncé, ce lundi 13 juillet, le rétablissement d'un blocus naval des ports iraniens, affirmant que Washington imposerait de lourds droits de douane aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, alors que les combats ont repris autour de cette voie maritime vitale.



En riposte à cette annonce, le commandement militaire iranien a assuré qu'il ne laisserait pas les États-Unis "intervenir" dans cet axe majeur pour le transport de pétrole et de gaz, tout en mettant en garde ses voisins du Golfe, déjà durement touchés par les attaques de Téhéran, contre toute coopération avec Washington.



Ces déclarations contradictoires interviennent alors que les deux camps échangent des frappes d'une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril. L'armée américaine a indiqué avoir visé des dizaines de cibles, ce lundi, tandis que les Gardiens de la révolution islamique (IRGC) ont annoncé de nouvelles attaques en représailles contre Bahreïn, la Jordanie, le Koweït et Oman.



Avant le déclenchement de la guerre avec l'Iran en février, le détroit d'Ormuz ne posait pas de problème et la circulation y était libre. Mais depuis, Téhéran a bloqué cette voie maritime et la considère désormais comme un levier essentiel face à Washington.



Les États-Unis se sont vigoureusement opposés au projet de Téhéran de prélever des péages dans le détroit, une pratique généralement interdite par le droit international, mais lundi, Donald Trump a renversé la situation en déclarant que Washington percevrait lui-même ces frais.



Dans un message publié sur son site Truth Social, le milliardaire a affirmé que les États-Unis seraient "connus comme “The Guardian of the Hormuz Strait”" et "remboursés, à hauteur de 20 % de toutes les cargaisons transportées, pour tous les coûts nécessaires à la mission de sécurité de cette zone extrêmement volatile du monde".



Tout en annonçant que les ports iraniens seraient de nouveau soumis à un blocus, il a assuré que "tous les autres pays bénéficieront d'un accès équitable et ouvert au détroit".



Le porte-parole du commandement militaire central iranien Khatam Al-Anbiya a cependant martelé que Téhéran "ne permettra en aucun cas aux États-Unis de s'ingérer dans la gestion" de cette voie d'eau stratégique.



Accord-cadre en crise



Bien qu'il ait annoncé la fin du cessez-le-feu avec l'Iran la semaine dernière, Donald Trump affirme que les négociations visant à parvenir à un accord permanent se poursuivent. Il a indiqué sur Fox News que plusieurs heures de discussions avaient eu lieu dimanche, tout en accusant les négociateurs iraniens d'être revenus sur leur accord.



Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a déclaré plus tôt lundi que l'accord-cadre conclu en juin, qui sert de base aux négociations et a entraîné la levée du blocus américain, était "en crise".



Le précédent blocus, en vigueur d'avril à juin, avait interrompu les exportations de pétrole iranien et menaçait une paralysie lourde de conséquences pour le secteur.



Esmaeil Baqaei a prévenu que l'Iran ne respecterait plus ses obligations au titre de l'accord si les États-Unis en faisaient de même, tout en ajoutant que Téhéran poursuivait les discussions avec des médiateurs du Qatar, du Pakistan et d'Oman afin d'éviter une nouvelle escalade.



Les hostilités de la semaine écoulée se sont concentrées sur cette route énergétique cruciale, que les Gardiens de la révolution affirment être "fermée".



Lundi, le porte-parole de l'IRGC, Hossein Mohebi, a accusé Washington de mettre en péril l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz en s'ingérant dans le détroit, estimant qu'il "doit être tenu responsable", tout en réaffirmant la souveraineté de Téhéran sur Ormuz.



En parallèle des combats, des médiateurs tentent de sauver une issue diplomatique au conflit.



Le Pakistan, l'un des deux principaux intermédiaires dans les négociations avec le Qatar, a exprimé sa "profonde préoccupation face à l'escalade des tensions régionales", selon son ministère des Affaires étrangères.







Le chercheur associé à Chatham House Bader Al-Saif estime que l'intensification des attaques ne fera que repousser la conclusion d'un accord définitif. "Les deux parties veulent mettre fin à l'impasse à leurs propres conditions, et cela leur est de plus en plus difficile. D'où le retour aux attaques et l'augmentation de leur intensité", explique-t-il. "Cela ne fait que repousser l'issue inévitable : un règlement négocié."



