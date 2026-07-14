Espagne : David Sánchez, frère du Premier ministre, condamné à 9 ans d’inéligibilité

Gallardo, condamné à 18 ans d'inéligibilité pour deux délits





L'ancien président socialiste du conseil provincial, Miguel Ángel Gallardo, écope, lui, d'une peine plus lourde : 18 ans d'inéligibilité. Il a été reconnu coupable de deux délits de prévarication administrative et a été condamné à une peine de neuf ans pour chaque fait.



Selon le tribunal, c'est Miguel Ángel Gallardo qui a impulsé, depuis la présidence de l'institution provinciale, la création de ce poste, ainsi que celle d'une autre fonction de haute direction destinée à Luis María Carrero, ami et collaborateur de David Sánchez, afin que celui-ci puisse continuer à l'assister dans ses activités liées à l'opéra.



L'arrêt prévoit également des peines d'interdiction pour les onze autres prévenus, parmi lesquels plusieurs anciens responsables et fonctionnaires du conseil provincial.



La cour assure qu'il existe de "multiples" indices prouvant qu'aucun des accusés n'était étranger au plan "criminel conçu par les plus hautes instances" du Conseil général afin de favoriser David Sánchez. Les magistrats ont assuré qu'ils ont tous agi "de concert" selon un "plan établi" afin de "mettre au point les actes arbitraires" permettant de créer ce poste pour David Sánchez dans des conditions "opaques et irrégulières".



Les accusations populaires avaient réclamé jusqu'à six ans de prison et 28 ans d'inéligibilité à l'encontre de David Sánchez, tandis que le parquet avait demandé l'acquittement de l'ensemble des prévenus, estimant qu'il n'y avait pas de délit. Le tribunal a opté pour une voie médiane : il écarte la prison mais retient la prévarication, considérant qu'il y a eu un usage arbitraire du pouvoir, sans toutefois établir l'échange de faveurs qui caractérise le trafic d'influence.

