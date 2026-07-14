Patrouille de France, soldats ukrainiens, 400 ans de la Marine... Les images fortes du défilé XXL du 14-Juillet

25 soldats ukrainiens, 35 nations étrangères et une masse de troupes françaises



Signe du "réarmement stratégique de la France" et du "réveil stratégique européen", 500 soldats, dont 25 Ukrainiens, représentant les 35 pays membres de la Coalition des volontaires pour l'Ukraine, ont battu le pavé parisien et ouvert le défilé à pied.



Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Allemagne, Canada… Ils ont été les premiers à saluer la tribune présidentielle sous les yeux des chefs d'État et de gouvernement rassemblés autour du gouvernement français. Volodymyr Zelensky a notamment été filmé, visiblement très ému par le passage de ses troupes, en guerre contre la Russie depuis février 2022.







"Fier de voir les militaires ukrainiens défiler aux côtés de nos forces. Un symbole de fraternité, de courage et de destin partagé. Pensées au peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté et, avec elle, pour celle de tous les Européens", écrit sur X Emmanuel Macron.

