Patrouille de France, soldats ukrainiens, 400 ans de la Marine... Les images fortes du défilé XXL du 14-Juillet

6.600 troupes, 193 chevaux et 130 aéronefs ont paradé ce mardi pour le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet de l'Arc-de-Triomphe à la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées. Retour en images sur un défilé qui se veut cette année XXL pour une France qui "montre ses muscles".
La dernière revue des troupes d'Emmanuel Macron
Coup d'envoi du protocole militaire: Emmanuel Macron a rejoint aux alentours de 10 heures le "Command-car" pour passer en revue les troupes autour de la place de l'Étoile avant de descendre la plus belle avenue du monde.
Il s'agit de la dixième et dernière fois qu'Emmanuel Macron préside la cérémonie du 14-Juillet. Après dix ans au pouvoir, le chef de l'État laissera sa place l'an prochain au futur locataire de l'Élysée.
Accompagné par la cavalerie de la Garde républicaine, le chef de l'État a salué les troupes et les Français qui se sont massés par milliers sur l'avenue parisienne.
Coup d'envoi du protocole militaire: Emmanuel Macron a rejoint aux alentours de 10 heures le "Command-car" pour passer en revue les troupes autour de la place de l'Étoile avant de descendre la plus belle avenue du monde.
Il s'agit de la dixième et dernière fois qu'Emmanuel Macron préside la cérémonie du 14-Juillet. Après dix ans au pouvoir, le chef de l'État laissera sa place l'an prochain au futur locataire de l'Élysée.
Accompagné par la cavalerie de la Garde républicaine, le chef de l'État a salué les troupes et les Français qui se sont massés par milliers sur l'avenue parisienne.
La patrouille de France ouvre le bal
Au-dessus de Paris, les premiers à s'élancer ont été les aviateurs de la Patrouille de France qui ont drapé le ciel bleu des couleurs du drapeau tricolore.
Après la Patrouille de France, place au reste du défilé aérien. Les premiers tableaux ont notamment rassemblé des Rafale, des Mirage, des MRTT ainsi que des avions de chasse de pays partenaires (Suède, Allemagne, Royaume-Uni...) et doit "mettre en avant la capacité à entrer en premier et à conduire une campagne aérienne complète".
Dédié à la Marine nationale, qui fête cette année ses 400 ans, le quatrième tableau du défilé aérien a mis en avant 12 Rafale Marine ainsi que 1 E-2C Hawkeye, avion de guet aérien et de commandement. Les avions de chasse étaient en formation "ancre marine".
Au-dessus de Paris, les premiers à s'élancer ont été les aviateurs de la Patrouille de France qui ont drapé le ciel bleu des couleurs du drapeau tricolore.
Après la Patrouille de France, place au reste du défilé aérien. Les premiers tableaux ont notamment rassemblé des Rafale, des Mirage, des MRTT ainsi que des avions de chasse de pays partenaires (Suède, Allemagne, Royaume-Uni...) et doit "mettre en avant la capacité à entrer en premier et à conduire une campagne aérienne complète".
Dédié à la Marine nationale, qui fête cette année ses 400 ans, le quatrième tableau du défilé aérien a mis en avant 12 Rafale Marine ainsi que 1 E-2C Hawkeye, avion de guet aérien et de commandement. Les avions de chasse étaient en formation "ancre marine".
25 soldats ukrainiens, 35 nations étrangères et une masse de troupes françaises
Signe du "réarmement stratégique de la France" et du "réveil stratégique européen", 500 soldats, dont 25 Ukrainiens, représentant les 35 pays membres de la Coalition des volontaires pour l'Ukraine, ont battu le pavé parisien et ouvert le défilé à pied.
Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Allemagne, Canada… Ils ont été les premiers à saluer la tribune présidentielle sous les yeux des chefs d'État et de gouvernement rassemblés autour du gouvernement français. Volodymyr Zelensky a notamment été filmé, visiblement très ému par le passage de ses troupes, en guerre contre la Russie depuis février 2022.
"Fier de voir les militaires ukrainiens défiler aux côtés de nos forces. Un symbole de fraternité, de courage et de destin partagé. Pensées au peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté et, avec elle, pour celle de tous les Européens", écrit sur X Emmanuel Macron.
Signe du "réarmement stratégique de la France" et du "réveil stratégique européen", 500 soldats, dont 25 Ukrainiens, représentant les 35 pays membres de la Coalition des volontaires pour l'Ukraine, ont battu le pavé parisien et ouvert le défilé à pied.
Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Allemagne, Canada… Ils ont été les premiers à saluer la tribune présidentielle sous les yeux des chefs d'État et de gouvernement rassemblés autour du gouvernement français. Volodymyr Zelensky a notamment été filmé, visiblement très ému par le passage de ses troupes, en guerre contre la Russie depuis février 2022.
"Fier de voir les militaires ukrainiens défiler aux côtés de nos forces. Un symbole de fraternité, de courage et de destin partagé. Pensées au peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté et, avec elle, pour celle de tous les Européens", écrit sur X Emmanuel Macron.
Derrière, les milliers de troupes françaises se sont enchaînées sur les pavés: grandes écoles, Gendarmerie nationale, armée de Terre, Marine et armée de l'Air et de l'Espace.
L'impressionnant défilé des blindés
Jamais autant de véhicules et blindés n'ont descendu les Champs-Élysées que lors de ce défilé du 14-Juillet, accompagnés par les musiques militaires… et celle du film Avengers.
Griffons, canons Caesar, chars Leclerc… 315 véhicules ont pris part à la parade, parfois survolés par des hélicoptères et l'armée de Terre, de la Marine et de l'armée de l'Air et de l'Espace, pour marquer l'interopérabilité des armées françaises.
Les canons Caesar, notamment, ont été vivement salués par le président ukrainien dont les troupes utilisent au quotidien cette arme française contre l'envahisseur russe.
Jamais autant de véhicules et blindés n'ont descendu les Champs-Élysées que lors de ce défilé du 14-Juillet, accompagnés par les musiques militaires… et celle du film Avengers.
Griffons, canons Caesar, chars Leclerc… 315 véhicules ont pris part à la parade, parfois survolés par des hélicoptères et l'armée de Terre, de la Marine et de l'armée de l'Air et de l'Espace, pour marquer l'interopérabilité des armées françaises.
Les canons Caesar, notamment, ont été vivement salués par le président ukrainien dont les troupes utilisent au quotidien cette arme française contre l'envahisseur russe.
Les 400 ans de la Marine pour conclure le défilé
Pour terminer la parade militaire, le Bagad de Lann-Bihoué a rendu hommage à la Marine nationale, (ex-royale) créée en 1626 par le cardinal de Richelieu. Les militaires bretons ont formé le chiffre 400 ainsi qu'une ancre lors de l'animation finale.
Les représentants des 35 pays membres de la Coalition des volontaires ont ensuite porté leurs drapeaux jusqu'à la tribune présidentielle. Ils ont formé le V de la victoire avant de déployer le drapeau français, sous les applaudissements des officiels. L'ensemble a, enfin, interprété La Marseillaise, accompagné par le chœur de l'armée française.
Pour terminer la parade militaire, le Bagad de Lann-Bihoué a rendu hommage à la Marine nationale, (ex-royale) créée en 1626 par le cardinal de Richelieu. Les militaires bretons ont formé le chiffre 400 ainsi qu'une ancre lors de l'animation finale.
Les représentants des 35 pays membres de la Coalition des volontaires ont ensuite porté leurs drapeaux jusqu'à la tribune présidentielle. Ils ont formé le V de la victoire avant de déployer le drapeau français, sous les applaudissements des officiels. L'ensemble a, enfin, interprété La Marseillaise, accompagné par le chœur de l'armée française.