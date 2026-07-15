Doha, l'échiquier Qatari et les grandes manœuvres du Président Diomaye Faye

Au crépuscule des alliances traditionnelles, le Président de la République déploie une stratégie d'envergure sur l'échiquier politique.



En déplacement à Doha, le chef de l'État a multiplié les gestes d'ouverture envers Karim Wade, figure incontournable du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

Cet entretien, immortalisé par des clichés éloquents où l'on aperçoit Wade fils accueillir le Président au pied de la passerelle de l'avion, atteste d'une volonté manifeste de s'attirer les faveurs des libéraux en vue des prochaines échéances électorales.



Cette offensive diplomatique et politique s'inscrit dans la continuité d'un discours mémorable.

Lors du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade, le locataire du Palais avait déjà magistralement rendu hommage au " Pape du Sopi", posant les jalons d'une séduction électorale assumée.

Dès lors, certains observateurs spéculent sur la possibilité de voir le PDS prêter main-forte à la mouvance présidentielle pour les joutes locales de 2027 et la présidentielle de 2029.



Dans cette reconfiguration audacieuse, d'aucuns perçoivent également une manœuvre visant à isoler Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale et adversaire politique coriace.

D'ailleurs, cette stratégie d'élargissement des bases du pouvoir pourrait bien se préciser à Dakar : dans la foulée de cette audience qatarie, le Président Faye s'apprête à dérouler le tapis rouge à l'ancien chef de l'État, Macky Sall, attendu vendredi dans l'après-midi à la présidence de la République .

Si l'avenir reste le juge de ces intentions, une certitude demeure : en politique, l'impossible n'est jamais de mise