Miraculeuse épopée : L’Argentine terrasse l'Angleterre dans les ultimes instants et retrouve l'Espagne en finale

L’Argentine retrouve le firmament mondial en écartant l’Angleterre de sa route (1-2). Menée à la suite d'une réalisation d'Anthony Gordon, l'Albiceleste a puisé dans ses ressources héroïques.
Portée par un Lionel Messi magistral, auteur de deux passes décisives, elle défiera l'Espagne dimanche pour conserver sa couronne. L’Angleterre, terrassée, affrontera la France samedi.
L'épopée et la résilience de l'AlbicelesteTelle une force insubmersible, l'Argentine s'est une nouvelle fois muée en actrice d'un dénouement somptueux. Malgré l’ascendant pris par les Three Lions grâce à Anthony Gordon, les champions en titre n'ont jamais abdiqué.
C'est dans le sillage de leur capitaine Lionel Messi, dont la vista a offert deux offrandes décisives, que les Sud-Américains ont renversé le cours de la partie. L'Albiceleste s'ouvre ainsi les portes d’une nouvelle finale, où elle tentera de conserver son titre face à l'Espagne.
L’étincelle de cette demi-finale tarda cruellement à jaillir. Prolongeant la longue et tumultueuse lignée des joutes rugueuses opposant Anglais et Argentins, les deux formations s'enlisèrent d’abord dans un festival de fautes et d’échauffourées, ne parvenant à décocher la moindre frappe avant une trente-troisième minute inédite dans l’histoire du Mondial depuis qu'Opta en recense les données.
Encore eut-il fallu que la tête de John Stones — préféré à Ezri Konsa au coup d’envoi — trouvât le cadre. La rencontre ne s'embrasa qu'au retour des vestiaires. Après une double tentative de Julián Álvarez, ce furent finalement les Anglais qui, à la suite d'un travail inspiré de Morgan Rogers, firent sauter le verrou argentin. Préféré à Saka ou Madueke sur le flanc droit de l’attaque par un Thomas Tuchel inspiré, le joueur d’Aston Villa distilla un centre somptueux qu'Anthony Gordon, démarqué au second poteau à six mètres, convertit d'une reprise du droit victorieuse.
Dès lors, les champions du monde 1966 firent le choix frileux du repli, s’acculant aux abords de leur propre surface. Les ajustements tactiques du sélectionneur allemand — qui lança dans la bataille Konsa (72e), puis Dan Burn et Nico O’Reilly (82e), autant de profils défensifs — risquent fort de susciter de vifs débats de l’autre côté de la Manche
Portée par un Lionel Messi magistral, auteur de deux passes décisives, elle défiera l'Espagne dimanche pour conserver sa couronne. L’Angleterre, terrassée, affrontera la France samedi.
L'épopée et la résilience de l'AlbicelesteTelle une force insubmersible, l'Argentine s'est une nouvelle fois muée en actrice d'un dénouement somptueux. Malgré l’ascendant pris par les Three Lions grâce à Anthony Gordon, les champions en titre n'ont jamais abdiqué.
C'est dans le sillage de leur capitaine Lionel Messi, dont la vista a offert deux offrandes décisives, que les Sud-Américains ont renversé le cours de la partie. L'Albiceleste s'ouvre ainsi les portes d’une nouvelle finale, où elle tentera de conserver son titre face à l'Espagne.
L’étincelle de cette demi-finale tarda cruellement à jaillir. Prolongeant la longue et tumultueuse lignée des joutes rugueuses opposant Anglais et Argentins, les deux formations s'enlisèrent d’abord dans un festival de fautes et d’échauffourées, ne parvenant à décocher la moindre frappe avant une trente-troisième minute inédite dans l’histoire du Mondial depuis qu'Opta en recense les données.
Encore eut-il fallu que la tête de John Stones — préféré à Ezri Konsa au coup d’envoi — trouvât le cadre. La rencontre ne s'embrasa qu'au retour des vestiaires. Après une double tentative de Julián Álvarez, ce furent finalement les Anglais qui, à la suite d'un travail inspiré de Morgan Rogers, firent sauter le verrou argentin. Préféré à Saka ou Madueke sur le flanc droit de l’attaque par un Thomas Tuchel inspiré, le joueur d’Aston Villa distilla un centre somptueux qu'Anthony Gordon, démarqué au second poteau à six mètres, convertit d'une reprise du droit victorieuse.
Dès lors, les champions du monde 1966 firent le choix frileux du repli, s’acculant aux abords de leur propre surface. Les ajustements tactiques du sélectionneur allemand — qui lança dans la bataille Konsa (72e), puis Dan Burn et Nico O’Reilly (82e), autant de profils défensifs — risquent fort de susciter de vifs débats de l’autre côté de la Manche
Cet attentisme ne fit qu’accentuer la fébrilité de la sélection anglaise, qui, dès lors, s’exposa à une véritable avalanche de situations dangereuses (69e, 76e par deux fois, 77e, 85e).
Après avoir multiplié les tentatives lointaines, Enzo Fernández finit par délivrer toute une nation. Idéalement servi à l’orée de la surface à la suite d'un corner rapidement négocié sur le flanc droit, le métronome de Chelsea tira profit d’un bloc adverse excessivement bas pour décocher une frappe du droit victorieuse (1-1, 85e).
Recroquevillés sur eux-mêmes, les Three Lions finirent par céder une seconde fois. Sur un centre millimétré de Lionel Messi depuis l'aile droite, le ballon vint mourir au second poteau sur la tête de Lautaro Martínez, fraîchement entré en jeu (81e).
L’attaquant argentin, déjà auteur de trois réalisations dans la compétition, crucifiait alors les espoirs britanniques (1-2, 90e+2).
Les ultimes ajustements tactiques de Thomas Tuchel, dépêchant sur le pré Ivan Toney et Marcus Rashford à l'entame du temps additionnel (90e+6) — des fers de lance dont l'audace aurait pu être requise bien plus tôt —, n'y changeront rien.
L’Angleterre, incapable de combler son retard, concède ainsi sa troisième élimination consécutive au stade des demi-finales d'une Coupe du monde (après 1990 et 2018).
Lionel Messi et ses pairs sont désormais en quête d'un exploit majuscule : signer un doublé historique, un exploit inédit depuis le Brésil en 1958 et 1962. Verdict ce dimanche.
Après avoir multiplié les tentatives lointaines, Enzo Fernández finit par délivrer toute une nation. Idéalement servi à l’orée de la surface à la suite d'un corner rapidement négocié sur le flanc droit, le métronome de Chelsea tira profit d’un bloc adverse excessivement bas pour décocher une frappe du droit victorieuse (1-1, 85e).
Recroquevillés sur eux-mêmes, les Three Lions finirent par céder une seconde fois. Sur un centre millimétré de Lionel Messi depuis l'aile droite, le ballon vint mourir au second poteau sur la tête de Lautaro Martínez, fraîchement entré en jeu (81e).
L’attaquant argentin, déjà auteur de trois réalisations dans la compétition, crucifiait alors les espoirs britanniques (1-2, 90e+2).
Les ultimes ajustements tactiques de Thomas Tuchel, dépêchant sur le pré Ivan Toney et Marcus Rashford à l'entame du temps additionnel (90e+6) — des fers de lance dont l'audace aurait pu être requise bien plus tôt —, n'y changeront rien.
L’Angleterre, incapable de combler son retard, concède ainsi sa troisième élimination consécutive au stade des demi-finales d'une Coupe du monde (après 1990 et 2018).
Lionel Messi et ses pairs sont désormais en quête d'un exploit majuscule : signer un doublé historique, un exploit inédit depuis le Brésil en 1958 et 1962. Verdict ce dimanche.