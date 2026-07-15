Miraculeuse épopée : L’Argentine terrasse l'Angleterre dans les ultimes instants et retrouve l'Espagne en finale

L’Argentine retrouve le firmament mondial en écartant l’Angleterre de sa route (1-2). Menée à la suite d'une réalisation d'Anthony Gordon, l'Albiceleste a puisé dans ses ressources héroïques.

Portée par un Lionel Messi magistral, auteur de deux passes décisives, elle défiera l'Espagne dimanche pour conserver sa couronne. L’Angleterre, terrassée, affrontera la France samedi.





L'épopée et la résilience de l'AlbicelesteTelle une force insubmersible, l'Argentine s'est une nouvelle fois muée en actrice d'un dénouement somptueux. Malgré l’ascendant pris par les Three Lions grâce à Anthony Gordon, les champions en titre n'ont jamais abdiqué.

C'est dans le sillage de leur capitaine Lionel Messi, dont la vista a offert deux offrandes décisives, que les Sud-Américains ont renversé le cours de la partie. L'Albiceleste s'ouvre ainsi les portes d’une nouvelle finale, où elle tentera de conserver son titre face à l'Espagne.



L’étincelle de cette demi-finale tarda cruellement à jaillir. Prolongeant la longue et tumultueuse lignée des joutes rugueuses opposant Anglais et Argentins, les deux formations s'enlisèrent d’abord dans un festival de fautes et d’échauffourées, ne parvenant à décocher la moindre frappe avant une trente-troisième minute inédite dans l’histoire du Mondial depuis qu'Opta en recense les données.



Encore eut-il fallu que la tête de John Stones — préféré à Ezri Konsa au coup d’envoi — trouvât le cadre. La rencontre ne s'embrasa qu'au retour des vestiaires. Après une double tentative de Julián Álvarez, ce furent finalement les Anglais qui, à la suite d'un travail inspiré de Morgan Rogers, firent sauter le verrou argentin. Préféré à Saka ou Madueke sur le flanc droit de l’attaque par un Thomas Tuchel inspiré, le joueur d’Aston Villa distilla un centre somptueux qu'Anthony Gordon, démarqué au second poteau à six mètres, convertit d'une reprise du droit victorieuse.



Dès lors, les champions du monde 1966 firent le choix frileux du repli, s’acculant aux abords de leur propre surface. Les ajustements tactiques du sélectionneur allemand — qui lança dans la bataille Konsa (72e), puis Dan Burn et Nico O’Reilly (82e), autant de profils défensifs — risquent fort de susciter de vifs débats de l’autre côté de la Manche