Sénégal : la FSF n'a pas souscrit à une assurance pour les joueurs pour le Mondial

Si sur le terrain la Coupe du monde du Sénégal a pris fin dès les 16es de finale et l'élimination face à la Belgique, cette sortie prématurée des Lions continue de défrayer la chronique au pays de la Teranga. Et si le ministère des Spors a désormais ordonné aux membres de la Fédération sénégalaise de football de stopper leurs sorties médiatiques à la suite du tollé créé par la conférence de presse du président Abdoulaye Fall, la gestion du Mondial par l'instance est toujours pointée du doigt.



Dernier fait en date, l'aspect médicale. En plus du non paiement du staff médical et des tensions, un autre point central aurait pu avoir de graves conséquences. D'après les informations de Sport News Africa, les joueurs, le staff technique ainsi que l'ensemble des membres de la délégation n'étaient pas assurés durant le Mondial. Une situation due au fait que la Fédération n'a pas souscrit à une assurance pour protéger les personnes sous sa responsabilité.



Conséquence, Edouard Mendy l'a ainsi découvert après sa blessure au genou contre la Norvège lors de la 2e journée de la phase de groupes. Le gardien de but a dû subir une IRM pour connaître la nature exacte de sa blessure. Une prestation médicale qu'il a payée de sa poche et qui a un certain coût vu les tarifs des frais médicaux aux Etats-Unis. Une situation qui a participer à accentuer un peu plus le climat de défiance.





































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