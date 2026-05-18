Donald Trump prévient qu'"il ne restera plus rien" de l'Iran si Téhéran n'accepte pas un accord

Le président américain Donald Trump a prévenu dimanche en fin de journée qu'"il ne restera rien de l'Iran" si ce pays n'accepte pas rapidement les exigences des États-Unis et ne conclut pas un accord pour garantir un cessez-le-feu permanent, menaçant d'une reprise des hostilités avec une intensité accrue.



Pour l'Iran, l'horloge tourne, et ils feraient mieux d'agir, VITE, ou il ne restera plus rien d'eux. LE TEMPS EST ESSENTIEL", a écrit Donald Trump sur son réseau social, Truth Social.



Washington, en conflit avec Téhéran depuis que les forces américaines et israéliennes ont lancé des frappes majeures sur la république islamique le 28 février, peine à sortir de l'impasse et à progresser vers la fin d'une guerre qui a bouleversé le Moyen-Orient et fait grimper en flèche les prix mondiaux de l'énergie.



La guerre a entraîné un véritable blocus du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des exportations mondiales de pétrole en temps de paix, et a entraîné les voisins israéliens et libanais dans un conflit secondaire meurtrier.





L'Iran, qui soutient le Hezbollah, a exigé un cessez-le-feu durable au Liban avant tout accord de paix plus large avec Donald Trump, qui a été frustré par le refus de Téhéran de conclure un accord à ses conditions. Les deux parties ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de reprendre les combats.



Dimanche, les médias iraniens ont indiqué que les États-Unis n'avaient pas fait suffisamment de concessions concrètes dans leur dernière réponse à l'ordre du jour proposé par l'Iran pour les négociations visant à mettre fin à la guerre.





Le programme nucléaire iranien reste le principal point d'achoppement entre les deux parties, Donald Trump souhaitant que l'Iran s'engage à l'éradiquer complètement, tandis que Téhéran cherche à conserver une partie de ses infrastructures à des fins civiles. La dernière proposition des États-Unis semble s'être légèrement assouplie, selon les médias iraniens.



Donald Trump souhaite que l'Iran lui remette ses importants stocks d'uranium hautement enrichi, dont il possède environ 440 kilogrammes d'une pureté allant jusqu'à 60 %, ce qui fournirait théoriquement à la nation du Moyen-Orient suffisamment de matière fissile pour construire entre 10 et 12 bombes nucléaires si l'uranium était encore enrichi à environ 90 %, ce qui n'est qu'une brève étape technique.



L'agence de presse Fars a déclaré que la dernière proposition de Washington présentait une liste en cinq points qui comprenait une demande pour que l'Iran ne garde qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium hautement enrichi aux États-Unis.



Parallèlement, les Émirats arabes unis, alliés des États-Unis dans le Golfe, ont été la cible de nouvelles attaques iraniennes dimanche, alors que les tensions s'intensifient dans la région. Les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe, dont le Qatar, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie saoudite et Oman, ont tous été pris pour cible par l'Iran, qui affirme qu'il s'agit de frappes de représailles en réponse aux attaques israélo-américaines.



Dimanche, un incendie s'est déclaré dans l'unique centrale nucléaire des Émirats arabes unis, après que des drones iraniens ont frappé l'installation dans ce que les autorités qualifient d'"attaque terroriste non provoquée". Selon les autorités, il n'y a pas eu de blessés ni de rejets radiologiques.



Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré que trois drones avaient été détectés à proximité de la centrale, au-dessus de la frontière occidentale avec l'Arabie saoudite, confirmant que l'un d'entre eux avait frappé le site et que deux autres avaient été interceptés. Le ministère a indiqué qu'il enquêtait sur l'identité de l'auteur de ces engins, mais il avait déjà accusé l'Iran de lancer de nouvelles attaques de drones et de missiles. L'Iran et les milices chiites alliées en Irak ont lancé des attaques de drones visant les États arabes du Golfe depuis le début de la guerre, le 28 février.



La centrale nucléaire de Barakah, d'une valeur de 20 milliards de dollars (17,2 milliards d'euros), a été construite par les Émirats arabes unis avec l'aide de la Corée du Sud et est entrée en service en 2020. Il s'agit de la seule centrale nucléaire du monde arabe et elle peut répondre à un quart des besoins énergétiques des Émirats arabes unis, une fédération de sept cheikhs où se trouve Dubaï.



L'autorité de régulation nucléaire des Émirats arabes unis a déclaré que l'incendie n'avait pas affecté la sécurité de la centrale et que "toutes les unités fonctionnaient normalement". L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'organe de surveillance nucléaire des Nations unies, a déclaré que l'attaque avait provoqué l'incendie d'un générateur électrique et qu'un réacteur était alimenté par des générateurs diesel de secours. L'attaque, "qu'elle soit menée par l'acteur principal ou par l'intermédiaire de l'un de ses mandataires, représente une escalade dangereuse", a déclaré Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, sur les réseaux sociaux.



L'Arabie saoudite a condamné l'attaque et a déclaré plus tard qu'elle avait intercepté trois drones qui avaient pénétré dans l'espace aérien irakien.