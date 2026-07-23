ÉVÉNEMENT – Dakar 2026 : Le Sénégal s'apprête à devenir la capitale mondiale du sport et de la culture

À l’approche du coup d'envoi historique des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en terre africaine, le comité d'organisation vient de dévoiler l’hymne officiel de l’événement. Intitulé Teranga et interprété par la vibrante chanteuse Mamy Mbaye, ce titre pose les jalons d’une communion planétaire où le sport s'alliera magistralement à l’identité sénégalaise.





Le compte à rebours est lancé : rendez-vous le 31 octobre



C’est désormais officiel, le Sénégal s’apprête à vivre une aventure humaine et sportive sans précédent. Le coup d'envoi de cette quatrième édition des JOJ d'été sera donné le 31 octobre 2026, pour des festivités et des compétitions intenses qui se poursuivront jusqu’au 13 novembre 2026. Durant deux semaines, les projecteurs du monde entier seront braqués sur les trois sites d’exception retenus pour magnifier les épreuves : la bouillonnante capitale Dakar, le pôle de modernité Diamniadio et la perle balnéaire de Saly.

En prélude à cette grande messe, la ferveur olympique prendra symboliquement sa source au berceau des Jeux. La flamme olympique des JOJ sera en effet allumée le 10 septembre prochain à Athènes, en Grèce, avant d'entamer son voyage vers le continent africain, propageant ainsi les valeurs d'excellence, de respect et d'amitié.





Dakar, carrefour de convergence universelle



Avec l’accueil de plus de 2 700 jeunes athlètes venus des quatre coins du globe, accompagnés de leurs délégations, de milliers de supporters et de journalistes, le Sénégal s’érigera en véritable capitale de convergence internationale. Ces festivités transcendent le cadre de la simple performance athlétique. Elles sont pensées comme un catalyseur d'unité, une tribune d'échange intergénérationnel et une vitrine éclatante pour toute l'Afrique.





La consécration de la culture sénégalaise et de la Téranga



Ces JOJ représentent une occasion en or de faire rayonner le riche patrimoine culturel du pays de la Téranga. Ce terme si cher au cœur des Sénégalais, qui désigne une hospitalité légendaire, bienveillante et chaleureuse, sera le maître-mot de l'accueil réservé au monde entier.

À travers les notes de la kora – instrument phare d'Afrique de l'Ouest intégré à l'hymne national et magnifié par Mamy Mbaye – le Sénégal dévoilera son âme artistique. En marge des épreuves sportives, une multitude de concerts, d'expositions d'art, de spectacles de danse et de découvertes gastronomiques viendront rythmer la vie des spectateurs. La diversité des traditions locales sera mise en lumière, valorisée et partagée, offrant à la communauté internationale une immersion mémorable dans l'identité sénégalaise.

Le Sénégal est prêt, sa jeunesse est en marche, et sa voix résonne déjà au rythme de la Téranga pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de l'Olympisme moderne.

