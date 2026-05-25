Ecobank Sénégal dément l’authenticité d’un relevé bancaire circulant sur les réseaux sociaux

Rédigé par Dakarposte le Mardi 26 Mai 2026 à 00:28 modifié le Mardi 26 Mai 2026 - 02:28

La direction générale d'Ecobank Sénégal a formellement démenti l’authenticité d’un relevé bancaire attribué à l'un de ses clients qui circulait massivement sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux



L'établissement bancaire rappelle qu'elle traite ces incidents avec la plus grande rigueur pour préserver sa réputation et la confiance de ses usagers.



Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso le communiqué de la direction générale d'Ecobank Sénégal.

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