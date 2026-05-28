Épinglé dans un rapport de la CENTIF, Mohamed Dieng (1XBET) discrètement auditionné par le PJF !

L'homme d'affaires Mouhamed Dieng, ancien administrateur de la société de paris sportifs 1XBet Sénégal, a fait l'objet de plusieurs convocations et procédures par les autorités judiciaires sénégalaises.



Dakarposte, qui a ses radars fureteurs à des niveaux insoupçonnés, est en mesure de révéler qu'au seuil de la célébration de la Tabaski, au moment où les Sénégalais étaient préoccupés entre l'achat du bélier, les nouvelles tenues pour la famille et les nombreuses charges afférents à l'AID EL KÉBIR, le sieur Mouhamed Dieng, a été "cuisiné" (auditionné) par le Le Pôle Judiciaire Financier (PJF) du Sénégal.



L'interrogatoire s'est déroulé, mardi dernier, en présence d'un de ses avocats, en l'occurrence Me Moussa Sarr.



Il nous revient que le sieur Dieng a rejeté en bloc les accusations de blanchiment d'argent, affirmant que son patrimoine provient de ses autres entreprises (notamment dans l'immobilier, le transport entre autres...).



Mouhamed Dieng, qui se la coulait douce entre le royaume Chérifien, Dubaï..., est également à la tête du groupe d'investissement MIR Holding et a créé la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng.



Pour rappel, il est le principal accusateur de l'ancien ministre Lat Diop dans une affaire de détournement et de corruption portant sur plusieurs milliards de francs CFA.



Mouhamed Dieng est soupçonné de blanchiment de capitaux et diverses malversations financières. C’est un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui dévoile ses micmacs financiers alors qu’il était en affaires avec la Lonase.



Mohamed Dieng en tant que patron de 1XBet Sénégal et, à ce titre, collaborateur direct de la Lonase pour ce qui concerne les paris sportifs. Épinglé par la Centif, il accuse Lat Diop, ancien DG de la Lonase d’escroquerie et d’autres joyeusetés.



Pour ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité, incarcéré depuis septembre 2024, Lat Diop, qui a récemment recouvré la liberté (sous bracelet électronique), est poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds, dans une affaire portant sur un préjudice estimé à près de 8 milliards de francs CFA.



L’enquête fait suite à une plainte déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet, qui accuse l’ancien directeur de la LONASE d’avoir exigé des versements indus.



D’ailleurs, Lat Diop a toujours réclamé une confrontation avec Mohamed Dieng, ce que ce dernier, également poursuivi par les douanes Sénégalaises, s’est bien gardé d’accepter.





Nous y reviendrons !