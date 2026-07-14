Forum de l’économie bleue : des passes d’armes feutrées entre Diomaye Faye et Waly Diouf Bodian

Lors de la cérémonie d'ouverture du premier Forum national consacré au développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué plusieurs directeurs généraux du secteur, notamment ceux de la SIRN, du COSEC, de la COSAMA et de l'ANAM.

Toutefois, comme le souligne le journal Les Échos, l'absence de mention du directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodian, pourtant figure centrale de cet écosystème, a nourri de nombreuses spéculations.



Le quotidien d'information interprète cette mise à l'écart comme une démarche politique manquant de courtoisie institutionnelle.

En réaction, lors de son intervention ultérieure au cours d'un panel, Waly Diouf Bodian a pris soin de se présenter publiquement comme « un inspecteur des Impôts et Domaines en détachement au Port autonome de Dakar ».

Une précision rhétorique que la même source analyse comme une réplique subtile, visant à rappeler que son autorité et sa légitimité de haut fonctionnaire transcendent ses fonctions actuelles à la tête du port.