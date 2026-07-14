KANEL: révélations sur les circonstances du décès d'une fillette de ...2 ans et arrestation de trois suspects

Arrachée à l’affection des siens dans le silence et l’effroi d’une nuit, la petite H. Ly, âgée de deux ans à peine, a subi le martyre.

Couverte d'opprobres, elle a été victime d’un viol collectif avant de succomber à une asphyxie mécanique, ses bourreaux l'ayant étouffée à tour de rôle pour étouffer ses cris de détresse.



Dans son édition du jour, le journal Libération lève le voile sur l'identité de ces criminels, qui ont pleinement reconnu les faits lors de leurs interrogatoires.

Cette sinistre équipée se compose d'un adolescent de treize ans, d'un autre de dix-sept ans et d'un jeune homme de vingt-quatre ans. Tous trois ont été écroués et placés sous mandat de dépôt.



Désormais sous le coup de lourdes accusations — association de malfaiteurs, enlèvement, ainsi que viol collectif aggravé suivi du meurtre d'une mineure de moins de treize ans —, ces trois individus encourent la réclusion criminelle à perpétuité.