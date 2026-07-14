Tragédie à Fann Hock : s'étant interposé pour protéger sa mère, il succombe sous les coups de son oncle

Une futilité quotidienne a tragiquement scellé le destin d'une lignée au sein de la demeure familiale de Fann Hock, à Dakar. Cheikh Tidiane Ndao, jeune homme de trente-deux ans, a rendu son dernier soupir le 12 juillet dans l'enceinte de l'hôpital Principal.



Il a ainsi succombé aux graves blessures infligées par son oncle, le sieur Wade, âgé de trente-huit ans, lors d'une violente altercation survenue dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.



Le quotidien Libération rapporte que l'origine de ce drame réside dans un différend dérisoire concernant une source lumineuse. Alors que Cheikh Tidiane Ndao consultait son téléphone portable dans le couloir de la maison, son oncle lui intima l'ordre d'éteindre la lampe.



Face au refus obstiné du neveu, la querelle s'envenima promptement, exacerbée par l'irruption des autres membres du clan, au premier rang desquels figuraient les mères respectives des deux protagonistes.





Le déchaînement de la violence.



Les colonnes du journal rapportent que la situation s’envenima tragiquement lorsque l’oncle projeta un banc de bois en direction de la mère de la victime, la blessant au front.

Désireux de s'interposer pour soustraire sa mère à cette fureur, Cheikh Tidiane Ndao fut, selon les témoignages consignés par Libération, projeté au sol et strangulé, avant que son agresseur ne s'affalât pesamment sur son cou.





Un lourd bilan clinique



Selon les rapports des praticiens de l’hôpital Principal relayés par le quotidien, le malheureux souffrait d'une fracture cervicale, doublée d'une section du cordon nerveux de la colonne vertébrale.

Après avoir lutté une dizaine de jours au sein de l'unité des soins intensifs, le jeune homme, âgé de trente-deux ans, rendit le dernier soupir.





La version du mis en cause



Appréhendé par les forces de l'ordre, le sieur Wade concéda l'existence d'une violente altercation, mais réfuta catégoriquement avoir étranglé son neveu ou avoir exercé une quelconque oppression sur son cou.

Il soutint au contraire que ce dernier l'avait assailli le premier, armé d'un bâton, alors qu'il s'efforçait lui-même de défendre sa propre mère.