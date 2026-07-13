Il subsiste encore un espace propice au dialogue et à la concertation », soutient Mamadou Lamine Dianté face à la perspective d'une grève générale

Invité de la prestigieuse émission En Vérité sur les ondes de Radio Sénégal, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Monsieur Mamadou Lamine Dianté, s’est longuement épanché sur la grève générale qui a paralysé le pays le 10 juillet dernier.

Tout en rendant un hommage implicite à la remarquable ferveur pacificatrice et à la force de mobilisation des organisations syndicales, le représentant de l'État a fermement soutenu que l’urgence cardinale réside désormais dans la réouverture des voies du dialogue.



Selon lui, seul le prompt rétablissement des négociations bilatérales permettra d'apporter des réponses substantielles et durables aux légitimes doléances des forces laborieuses de la nation.



Le ministre a souligné que le mouvement de grève n’a point paralysé l’appareil d'État. « Si la contestation a été effective, l'administration a, dans sa quasi-totalité, assuré ses missions, à l’exception de quelques unités de soins. De même, le secteur privé est resté actif, seules quatre ou cinq entités ayant cessé le travail », a-t-il précisé, se refusant à toute « vaine querelle de chiffres ».



Pour sa part, Mamadou Lamine Dianté estime que l'enjeu fondamental transcende le taux de participation, plaidant pour une concertation continue afin d'aboutir à des solutions consensuelles aux doléances des travailleurs.



Évoquant les suites du mouvement, le ministre a prévenu que des mesures coercitives pourraient être envisagées, particulièrement dans le secteur privé.

Les salariés ayant observé un arrêt de travail dans les entreprises exemptes de conflit collectif déclaré s'exposent à des sanctions, leurs employeurs étant en droit de juger ce mouvement illicite.

Concernant l'administration publique, il a garanti que son département s'inscrirait dans la stricte observance des règles établies : « Si ces pratiques s'avèrent conformes à la réglementation, nous les appliquerons avec la plus grande fermeté », a-t-il déclaré





Le ministre a tenu à se montrer apaisant quant à la poursuite des concertations avec les partenaires sociaux.

Il a rappelé que les syndicats prévoyaient d'abord de tirer le bilan de leur journée de mobilisation avant de renouer le fil des négociations avec l'État.

« La porte demeure ouverte au dialogue et à la concertation », a souligné Mamadou Lamine Dianté, réaffirmant l'engagement du gouvernement à maintenir les pourparlers afin d'aboutir à des résolutions pleinement conformes aux attentes des travailleurs.

