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Justice : Marie Lô, fille du chanteur Ismaël Lô, à nouveau arrêté par la police

Rédigé par Dakarposte le Mardi 26 Mai 2026 à 22:00 modifié le Mercredi 27 Mai 2026 - 00:04

L’affaire Marie Lô connaît un nouveau rebondissement. Après avoir été condamnée fin 2024 pour une vaste escroquerie portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA, la fille du célèbre musicien Ismaël Lô a été interpellée ce jour par les éléments du commissariat de Dieuppeul.


Justice : Marie Lô, fille du chanteur Ismaël Lô, à nouveau arrêté par la police
L’étau se resserre à nouveau autour de Marie Lô. Alors que son nom est au cœur d’un dossier judiciaire complexe depuis plusieurs années, la jeune femme se retrouve une fois de plus dans les locaux de la police, cette fois-ci au commissariat de Dieuppeul. Selon nos informations, cette arrestation ferait suite à un non-respect de ses engagements pris devant les juridictions compétentes.

Un système de Ponzi au cœur de l’affaire

Pour rappel, cette affaire avait éclaté au grand jour à la suite de plaintes déposées par plusieurs victimes. Le mode opératoire, révélé par l’enquête minutieuse de la Section de recherches (SR), était aussi simple que redoutable : Marie Lô faisait miroiter à ses investisseurs l’obtention de juteux marchés publics au sein de divers ministères. Sous couvert d’opportunités d’affaires lucratives, elle parvenait à soutirer des sommes astronomiques à ses interlocuteurs.

Devant les enquêteurs, Marie Lô n’avait pas nié les faits, avouant l’inexistence totale des marchés en question. Elle avait alors reconnu avoir mis en place un système de type « chaîne de Ponzi », où les investissements des nouveaux arrivants servaient à éponger les dettes et payer les dividendes fictifs des anciens clients. Le préjudice total, estimé à plus de 500 millions FCFA lors de son premier placement sous mandat de dépôt en août 2023, n’avait cessé de croître au fil des nouvelles plaintes.

Une condamnation non suivie d’effets

En décembre 2024, le tribunal correctionnel de Dakar avait pourtant tranché, reconnaissant Marie Lô coupable d’escroquerie. Elle avait été condamnée à 22 mois de prison ferme et astreinte au remboursement de près de 600 millions FCFA aux nombreuses victimes qui espéraient, jusque-là, revoir la couleur de leur argent.

Toutefois, le non-respect des engagements financiers actés par le tribunal semble avoir conduit à cette nouvelle procédure. En multipliant les manquements vis-à-vis des victimes et de la justice, Marie Lô s’est exposée à cette nouvelle arrestation qui risque de fragiliser davantage sa situation pénale.






















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