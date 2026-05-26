Thiès : Un présumé agresseur lynché à mort par la foule

Dans le quartier densément peuplé d’Hersent, qui se trouve dans la commune de Thiès-Est, un tragique épisode de la justice populaire a eu lieu. La foule déchaînée a battu à mort le jeune Yatma D., qui est soupçonné d’être l’agresseur.



Cet incident a plongé sa famille, qui habite à proximité du marché Kheulgua, dans un grand désarroi. Les proches de la victime ont encore du mal à comprendre les circonstances de cette disparition soudaine.



D’après les premiers retours, le jeune homme aurait été victime d’un lynchage suite aux cris de détresse d’une jeune fille, déclarant avoir vu deux personnes, à moto, lui voler son téléphone portable, rapporte Seneweb.



« Les bruits courent qu’il y avait Yatma et un autre jeune à bord de la moto, mais ce dernier aurait réussi à prendre la fuite et à disparaître dans la nature. Après être tombé de l’engin, Yatma a été encerclé par la foule qui s’est ruée sur lui, le rouant de coups jusqu’à ce que mort s’ensuive. Pourtant, notre fils était un jeune homme exemplaire, il ne fumait pas et ne consommait pas d’alcool. Il était âgé d’une trentaine d’années et laisse derrière lui une épouse et trois enfants», a témoigné un proche de la famille.



La dépouille de la personne décédée a été transportée à Dakar pour procéder à une autopsie, dans le but d’établir de manière scientifique les raisons de la mort.



La famille, ne se limitant pas à être satisfaite de la seule explication de l’agression, demande l’initiation d’une enquête judiciaire détaillée afin de clarifier les événements entourant ce lynchage et de déterminer l’identité des coupables.























































walf