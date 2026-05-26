Section de recherches : Le député Cheikh Bara NDIAYE convoqué ce mercredi

Peu après l’élection d’Ousmane SONKO à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal, une tentative d’arrestation visant le député Cheikh Bara NDIAYE, membre du parti Pastef (au pouvoir), a échoué ce mardi.



Il a quitté l’assemblée, en compagnie de quelques homologues parlementaires et proches, pour retourner à son domicile. D’après diverses sources, le député a été appelé à se présenter ce mercredi à la Section de recherches.



Sur Facebook, Cheikh Bara NDIAYE a posté une réaction après avoir échappé à une arrestation : « Diomaye FAYE a envoyé la Section de recherches m’arrêter à l’Assemblée nationale. C’est une violation de la loi. J’y ferai face ».



Étant proche d’Ousmane SONKO, le député n’hésite pas à critiquer fréquemment le Président Diomaye FAYE et son cercle proche.



Il convient de rappeler que Cheikh Bara NDIAYE a récemment déclaré, sur la chaîne Walf TV, qu’une quantité de 100 milliards FCFA aurait été créditée sur un compte tenu par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA.







































walf