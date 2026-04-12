KAËL -Accident entre une moto Jakarta et un camion benne : 02 morts

Un accident impliquant un camion benne et une moto- Jakarta a coûté la vie à deux personnes ce dimanche sur la route de Kaël, dans la périphérie de Mbacké. Les deux victimes, toutes deux à bord du deux-roues, sont décédées sur place.



Selon une source proche de l’enquête, la moto- Jakarta serait venu s’affaler contre le camion benne aux environs de 11 heures. Une enquête a été ouverte.













































































































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