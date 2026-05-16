KOLDA : LES DOUANES SAISISSENT DES BILLETS NOIRS D’UNE CONTREVALEUR DE PLUS D’UN MILLIARD FCFA

Les services des Douanes sénégalaises ont réalisé une importante opération dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage et la criminalité financière.



Le jeudi 14 mai 2026, les agents du Poste des Douanes de Nianaw, relevant de la Subdivision des Douanes de Kolda, ont déjoué une tentative de lavage de billets noirs dans une localité située dans le département de Goudomp.



La saisie porte sur 1 900 billets en coupures de 100 dollars ainsi que 3 000 billets en coupures de 500 euros. Selon les autorités douanières, la contrevaleur totale des billets noirs interceptés est estimée à près d’un milliard 89 millions de francs CFA.



D’après les Douanes, cette opération a été menée à la suite de l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau présumé de faussaires opérant de part et d’autre de la frontière.



Grâce à une stratégie combinant exploitation du renseignement, filature et observation, les agents sont parvenus à localiser puis à intercepter les suspects dans la localité de Kittim.



L’intervention a conduit à l’arrestation de deux individus de nationalité étrangère présumés impliqués dans cette activité criminelle.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier l’ensemble des ramifications du réseau et d’éventuels complices.



À travers cette opération, l’Administration des Douanes réaffirme sa volonté de renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière, en particulier les réseaux spécialisés dans le faux monnayage.













































Rts