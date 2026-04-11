Khaby Lame, star des réseaux sociaux, au cœur d'une tempête médiatique

Des allégations suggèrent que Khaby Lame aurait enregistré une grande partie de ses actifs, notamment ses propriétés et revenus, au nom de son père. Cette situation pourrait avoir des conséquences importantes dans le contexte d'un divorce, car la distinction entre revenus personnels et propriété effective pourrait modifier la répartition des biens.



Khaby Lame est devenu un phénomène mondial après avoir perdu son emploi en usine pendant la pandémie. Il a bâti sa notoriété grâce à des vidéos humoristiques simplifiant des "life hacks" jugés trop compliqués. Son format universel lui a permis de conquérir une audience planétaire et de devenir l'un des créateurs les plus influents au monde.



En janvier 2026, sa société Step Distinctive Limited a été vendue pour 975 millions de dollars à la société hongkongaise Rich Sparkle. L'accord inclut les droits d'exploitation de son image, de sa voix et de ses gestes, ouvrant la voie à la création d'un jumeau numérique alimenté par l'intelligence artificielle.



Pour l'instant, l'affaire reste au stade de rumeurs et aucune information officielle n'a été confirmée.

















































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