Kidira : Saisie de 660 bâtons d’explosifs, le convoyeur prend la fuite vers le Mali

Les éléments de l’antenne de la Police aux frontières de Diyabougou, rattachée au Commissariat Spécial de Kidira, ont mené dans la nuit du 16 au 17 mai 2026 une opération de surveillance ciblée qui a abouti à une importante saisie de matériel explosif. Selon le communiqué de la police nationale, cette opération a été menée « dans le cadre de la sécurisation des frontières et du renforcement des contrôles face au trafic d’explosifs ». Elle s’est déroulé au niveau du poste éléments GMI, à partir de 3 heures 30 du matin.



Les forces de l’ordre ont découvert deux sacs contenant chacun dix sachets de 33 brins d’explosifs, ce qui représente « un total de six cent soixante (660) bâtons d’explosifs ». Par ailleurs, les policiers ont également intercepté « quatre (04) rouleaux de cordon détonant de deux cent cinquante (250) mètres chacun, pour un linéaire total de mille (1000) mètres ». Face à l’importance de la marchandise, les enquêteurs estiment que cette cargaison était destinée à des activités illicites.





Le communiqué précise que le convoyeur, « de nationalité étrangère, empruntait une voie de contournement non-officielle, particulièrement propice au trafic de piétons et de motocyclistes en cette période de l’année ». Ayant décelé la présence policière, le suspect « a immédiatement pris la fuite en abandonnant sur place sa moto, ses chaussures et la marchandise illicite ». Selon les premières constatations, il a réussi à se réfugier en territoire malien « en traversant un bras du fleuve ». La motocyclette, de marque ‘Vainqueur’ et de couleur bleue, a été saisie et placée sous scellés.



Les produits prohibés ont été consignés au poste de police pour les besoins de l’enquête. Les investigations préliminaires révèlent que ce matériel de contrebande était destiné au village de Diyabougou, où il devait servir « au dynamitage du sous-sol dans le cadre d’activités d’orpaillage clandestin ».











































Walf