LES DIMANCHES DE L’HISTOIRE| Il y a 56 ans naissait « Le Soleil », le quotidien national du Sénégal

L’idée de créer ce nouveau journal remonte à 1966, lors du congrès de l’Union progressiste sénégalaise (UPS), ancêtre du Parti socialiste. Les autorités de l’époque estimaient que Dakar-Matin demeurait marqué par l’héritage colonial et ne répondait plus aux ambitions d’un Sénégal indépendant. Le projet prendra plusieurs années avant de voir le jour officiellement en mai 1970.



Le 16 mai 1970, Dakar-Matin publie son ultime numéro. Trois jours plus tard paraît « Le Soleil du Sénégal », édité par la Société sénégalaise d’éditions, dont l’État détenait 65 % du capital. À la tête du journal figurent Aly Dioum comme directeur de publication et Bara Diouf comme rédacteur en chef.



La Une du premier numéro est consacrée au Gamou de Tivaouane avec cet appel historique de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh aux paysans : « Soyez de votre temps ». Quant à l’éditorial inaugural, il portait un titre devenu symbolique : « Aujourd’hui, l’événement, c’est aussi Le Soleil ».



56 ans plus tard, Le Soleil continue de raconter l’histoire du Sénégal, d’accompagner ses mutations et de témoigner des grands événements politiques, sociaux, économiques et culturels du pays.































































Le Soleil