Le rêve évanoui : Manquant de panache, les Bleus voient leur destin brisé par une Espagne souveraine en demi-finale

Une véritable démonstration, à tous égards. L'Espagne a infligé une correction implacable à la France lors de cette demi-finale de la Coupe du monde 2026, reléguant les Bleus à un rôle de spectateurs impuissants durant toute la rencontre (0-2).

Parfaitement lancée par un penalty évitable concédé en première période, la Roja a imposé une domination technique étouffante.

Face à une escouade tricolore apathique et muselée, la maîtrise ibérique n'a jamais été mise en défaut.

Tels des bourreaux insatiables, les Espagnols réitèrent leur triomphe du dernier Euro et se hissent en finale, prêts à conquérir une nouvelle couronne mondiale face aux Anglais ou aux Argentins.



L'effacement des individualités au profit du triomphe collectif constitue l'enseignement majeur de cette première demi-finale du Mondial 2026.

Attendu comme un sommet, le duel a tourné à la démonstration pour des Espagnols tactiquement irréprochables et impitoyables.

En face, la brillante armada des Bleus est restée muette, trahie par ses propres approximations, à l'image de ce cruel manque de lucidité de Désiré Doué (81e) face à des cages désertées par Unai Simón.