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Les nominations en conseil des ministres du Jeudi 16 juillet 2026

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 16 Juillet 2026 à 23:04 modifié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 01:04

Les nominations en conseil des ministres du Jeudi 16 juillet 2026
1. AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES
Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Présidence de la République

• Madame Couro KANE, Juriste, titulaire d’un Master en Régulation des Télécommunications, est nommée Secrétaire général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), en remplacement de Monsieur Yellamine GOUMBALA.
Au titre de la Primature

• Monsieur El Hadji Allé Birima FALL, Magistrat, est nommé Directeur de
l’Activité normative, en remplacement de Madame Ndèye Khansou CAMARA.

Au titre du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

• Madame Sokhna NDIAYE, Consultante en Stratégie et Organisation, est nommée Directrice de la Coopération décentralisée au Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, poste vacant ;

• Monsieur Bouna SECK, Ingénieur en Génie civil et hydraulique, est nommé Directeur général du Cadre de vie et de l’Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Serigne Kosso SENE ;

• Madame Fatou SENE, titulaire d’un Master en Aménagement du Territoire, Décentralisation et Développement local, est nommée Directeur du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation, en remplacement de Monsieur Alioune KEBE.

5
Au titre du Ministère des Infrastructures

• Monsieur Cheikh DIENG, Expert en Gouvernance publique, est nommé Directeur général du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), en remplacement de Madame Soukèye DIOP ;

• Monsieur Guéladio Abdoul SOW, Professeur de l'Enseignement secondaire, titulaire d’un DESS en Administration et Gestion des Entreprises, matricule de solde n° 607 551/L, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère des Infrastructures.

Au titre du Ministère des Pêches et de l’Économie maritime

• Monsieur Doune Pathé MBENGUE, Administrateur civil, est nommé Directeur général de la Société nationale du Port Autonome de Dakar, en remplacement de Monsieur Waly Diouf BODIANG ;

• Monsieur Mamadou THIAW, Expert en Sciences de Gestion et Management stratégique, est nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), en remplacement de Monsieur Bécaye Diop.

Au titre du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique

• Monsieur Soulèye KANE, Inspecteur principal de la Formation professionnelle et technique, matricule de solde n° 607 909/E, est nommé Directeur général du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT), en remplacement de Monsieur Babo Amadou BA ;

• Madame Mame Awa NDOYE, titulaire d’un Doctorat en Médecine, est nommée Directeur général de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Lamine Barra LO.

• Monsieur Cheikh Tidiane GAYE, titulaire d’un Master en Gestion macroéconomique et administrative, est nommé Directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires sociales de Thiès, en remplacement de Monsieur Serigne Mbacké LO ;

• Monsieur Mamadou SIDIBE, Professeur titulaire de Classe exceptionnelle à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop,matricule de solde n°104 282/I, précédemment Coordonnateur chargé de la Gestion du Projet de l’Université


Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

6
Souleymane Niang de Matam, est nommé Directeur général de l’Enseignement supérieur au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz DIOUF.

Au titre du Ministère de l’Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

• Madame Fatou Gaye NGOM, Conseiller des Affaires étrangères de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 606 902/A, est nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Lee Jae MYUNG, Président de la République de Corée, en remplacement de Monsieur Abdou Salam DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Monsieur Mamadou NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 616 310/I, est nommé Ambassadeur, Représentant permanent adjoint de la République du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations unies à New York, poste vacant ;

• Monsieur Mamadou BA, Chancelier des Affaires étrangères, matricule de solde n° 620 658/E, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Bordeaux, en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Au titre du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités

• Monsieur Adama Baye Racine NDIAYE, Administrateur civil principal, matricule de solde n° 604 467/E, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, en remplacement de Monsieur Mountaga BA.

Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique

• Monsieur Karamba DIALLO, titulaire d’un Doctorat en Pharmacie, est nommé Directeur général de la SEN-Pharmacie nationale d’approvisionnement (SEN-PNA), en remplacement de Monsieur Seydou DIALLO ;

• Docteur Balla Mbacké MBOUP,Médecin en Santé publique de classe exceptionnelle, est nomméPrésident du Conseil d'Administration du Centre hospitalier national Matlaboul FAWZAYNI de Touba, en remplacement de Docteur Cheikh Tacko DIOP, appelé à d’autres fonctions ;

7
• Professeur Bay Karim DIALLO, Professeur titulaire de classe exceptionnelle, spécialiste ORL et chirurgie cervico-faciale, est nommé Président du Conseil d’Administration du Centre national d’Oncologie de Diamniadio (CNOD), poste vacant ;

• Monsieur Abdoulaye Mamadou MBOW, titulaire d’un Master en Travail social spécialisé, précédemment Directeur des Etudes de l’École nationale des Travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS), est nomméDirecteur de l’École nationale des Travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS), en remplacement de Monsieur Cheikh Talibouya NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Docteur Mama Moussa DIAW, Médecin spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 613 775/C, précédemment Directeur de la Santé de la Région de Thiès, est nommé Directeur de la Santé de la Région de Dakar, en remplacement de Docteur Ndèye Magatte NDIAYE, appelée à d’autres fonctions ;

• Docteur Cheikh Sadibou SENGHOR, Docteur en Médecine, spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 620 515/E, précédemment Directeur de la Santé de la Région de Louga, est nommé Directeur de la Santé de la Région de Thiès, en remplacement de Docteur Mama Moussa DIAW, appelé à d’autres fonctions ;

• Docteur Moustapha FAYE, Docteur en Santé, spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 613 807/G, précédemment Directeur de la Santé de la Région de Matam, est nomméDirecteur de la Santé de la Région de Louga,en remplacement de Docteur Cheikh Sadibou SENGHOR appelé à d’autres fonctions ;

• Docteur Bayal CISSÉ, Docteur en Médecine générale, spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 605 136/G, précédemment Directeur de la Santé de la Région de Tambacounda, est nommé Directeur de la Santé de la Région de Matam, en remplacement de Docteur Moustapha FAYE appelé à d’autres fonctions ;

• Docteur Ababacar MBAYE, spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 607 708/B, précédemment Directeur de la Santé de la Région de Kédougou, est nommé Directeur de la Santé de la Région de Tambacounda, en remplacement de Docteur Bayal CISSÉ, appelé à d’autres fonctions ;

• Docteur Niène SECK, spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 622 561/F, précédemment Médecin Chef du District de Kaolack, est nommé Directeur de la Santé de la Région de Kédougou, en remplacement de Docteur Ababacar MBAYE, appelé à d’autres fonctions ;

8
• Docteur Mouhamadou SOW, Chirurgien-dentiste, Manager des structures hospitalières, précédemment Chef de l’Unité dentaire du District de Diofior, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane BA de Sédhiou, poste vacant.

Au titre du Ministère des Mines et de la Géologie :

• Monsieur Cheikh Sadibou DIOP, Administrateur civil, matricule de solde n° 600 800/B, est nommé Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie ;

• Monsieur Mamané DJITTÉ, Magistrat, matricule de solde n° 636 288/G, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), en remplacement de Monsieur Mbaye SENE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Lamine DIOUF, Ingénieur géologue, matricule de solde n° 674 982/Z, précédemment Directeur du Contrôle et de la Surveillance des Opérations minières, est nommé Directeur général des Mines et de la Géologie au Ministère des Mines et de la Géologie, en remplacement de Monsieur Ibrahima GASSAMA, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Abdoulaye DIOP, Ingénieur géologue, matricule de solde n° 670 661/B, précédemment Directeur régional de l’Energie et des Mines de la région de Thiès, est nommé Directeur général du Contrôle et de la Surveillance des Opérations au Ministère des Mines et de la Géologie.


Bacary SARR,
Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement

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