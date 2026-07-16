Port Autonome de Dakar : Doune Pathé Mbengue, l’édile de Cambérène aux commandes !

Doune Pathé Mbengue n’est pas un inconnu de la scène institutionnelle sénégalaise. Élu Maire de la commune de Cambérène (pour le mandat 2022-2027), il s'est distingué par son enracinement et sa proximité avec les populations locales.

Ce natif de la cité religieuse de Cambérène conjugue son ancrage local avec une solide expertise administrative.







Pur produit de l'École Nationale d'Administration (ENA), promotion 2007-2009, M. Mbengue a forgé l'essentiel de sa carrière au cœur du Ministère de l'Intérieur.

Son parcours est jalonné de responsabilités majeures, notamment son poste stratégique de Directeur du Partenariat avec les ONG à la Direction générale de l'Administration territoriale, auquel il avait été promu en février 2016.



Son profil d'administrateur civil aguerri est aujourd'hui mobilisé par les plus hautes autorités pour piloter les ambitions de développement et de modernisation du port.



La nomination de Doune Pathé Mbengue intervient à un moment où le secteur portuaire fait face à d'importantes mutations et exigences de souveraineté économique.

En prenant la Direction générale du PAD, il est investi de la lourde tâche d’impulser une nouvelle dynamique à cette institution clé.