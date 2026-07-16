Mise au point : Démenti formel face à une campagne de désinformation (Dame Mbodj)

"Je démens avec la plus grande fermeté les allégations mensongères diffusées à mon encontre depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Dénuées de tout fondement et contraires à la réalité, ces publications s'inscrivent dans une manœuvre de désinformation manifeste, orchestrée pour nuire à mon honneur, à mon intégrité et à mon engagement politique" post l'actuel Directeur général de la SOGIP SA (Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose) en l'occurrence Dame Mbodj.