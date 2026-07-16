"Je démens avec la plus grande fermeté les allégations mensongères diffusées à mon encontre depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Dénuées de tout fondement et contraires à la réalité, ces publications s'inscrivent dans une manœuvre de désinformation manifeste, orchestrée pour nuire à mon honneur, à mon intégrité et à mon engagement politique" post l'actuel Directeur général de la SOGIP SA (Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose) en l'occurrence Dame Mbodj.
Mise au point : Démenti formel face à une campagne de désinformation (Dame Mbodj)
Rédigé par Dakarposte le Jeudi 16 Juillet 2026 à 23:09 modifié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 01:10
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