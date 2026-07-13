Magistrature suprême : Ousmane Diagne succède au regretté Mamadou Badio Camara

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a porté M. Ousmane Diagne, ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice, à la dignité suprême de président du Conseil constitutionnel.



En investissant cet éminent magistrat de la plus haute charge juridictionnelle de l'État, le chef de l'Exécutif assure la continuité républicaine et comble la douloureuse vacance laissée par le regretté Mamadou Badio Camara, rappelé à Dieu.