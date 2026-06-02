Ministère des Sports : Djireye Clotilde Coly remplace Khady Diene Gaye

C'est désormais officiel. Le Sénégal tient son nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Clotilde Djireye Coly remplace Khady Diene Gaye, qui avait intégré le gouvernement d’Ousmane Sonko après l'élection présidentielle de 2024.



Expert-comptable



Expert-comptable inscrite à l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables agréés du Sénégal (ONECCA), Djireye Clotilde Coly dispose d'un parcours important dans les domaines de la finance, de la fiscalité et de la gouvernance d’entreprise. Elle avait rejoint Deloitte Sénégal en octobre 2022 en tant que responsable de l’activité Business Process Solutions (BPS), supervisant plusieurs missions au Sénégal, au Mali et en Mauritanie.



Des dossiers lourds



Elle arrive dans un département stratégique. Le Sénégal s'apprête à disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La situation du sélectionneur national, Pape Thiaw doit être régularisée.



La préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le développement des infrastructures sportives, le renforcement de la gouvernance du sport national...font partie également des dossiers lourds dont hérite Clotilde Djireye Coly. Cette dernière qui a une expérience dans les grandes organisations internationales, arrive avec la mission de poursuivre les réformes engagées tout en apportant une nouvelle dynamique à un secteur.























































Igfm