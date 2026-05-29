Mohamed Ndiaye "Sonko" activement recherché

Après le mandat de dépôt décerné au militant du Pastef Assane Guèye alias "Azoura Fall", un autre sympathisant du parti au pouvoir est activement recherché depuis quelques jours, après une autosaisine du procureur de la République. Il s'agit du nommé Mouhamed Ndiaye "Sonko". Cet ancien détenu, qui tient un atelier de couture à Keur Massar où il réside, n'a pas passé la fête de la Tabaski avec sa famille.

En effet, la Division spéciale de cybersécurité de la police est à sa recherche. Également, les gendarmes de la brigade de recherches de Keur Massar ont effectué une descente inopinée à son domicile. Mais il reste pour le moment introuvable.

Après le limogeage du président de Pastef de la primature, Mouhamed Ndiaye "Sonko" avait tenu des propos injurieux à l'endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans une vidéo qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux. Et face au tollé suscité, il a posté une nouvelle vidéo où il a présenté ses excuses.







































































avec seneweb

