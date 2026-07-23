OUSMANE SONKO DÉCLARÉ PERSONA NON GRATA À ...TOUBA

L'annonce est tombée tel un couperet sur les ondes de la Radio Futurs Médias (RFM). Par la voix de Mactar Bousso, une frange influente de la communauté de Touba a publiquement banni Ousmane Sonko de la ville sainte. Si cette rupture officielle résonne comme un séisme politique, elle est en réalité l'aboutissement d'un long feuilleton d'incompréhensions, de déclarations jugées outrageantes et de passes d'armes judiciaires entre le président de l’Assemblée nationale et des dignitaires mourides.



L’étincelle des propos sur « l’argent sale »



Le point de non-retour a été franchi lors du week-end du 12 juillet 2026, à l'occasion de l'inauguration en grande pompe du nouveau siège du parti Pastef à Touba.

Devant une foule de militants, Ousmane Sonko a prononcé un discours véhément axé sur la moralisation de la vie publique et les flux financiers. Une phrase, en particulier, a mis le feu aux poudres : le leader politique a ouvertement soutenu que de « l’argent sale », issu de détournements de deniers publics, s'était infiltré et dissimulé dans la ville sainte.

Pour les gardiens du temple mouride, l’assimilation de Touba à un havre de recel financier a été perçue comme un affront d'une gravité exceptionnelle, jetant le discrédit sur l'intégrité spirituelle et l'honneur de la collectivité.





La riposte judiciaire des petits-fils de Serigne Touba



La colère n'est pas restée cantonnée aux indignations verbales. Dès le 15 juillet 2026, le Collectif des petits-fils de Serigne Touba, mené par Serigne Modou Maroun Niang et Serigne Mourtalla Bousso, est passé à l'offensive en déposant une plainte formelle auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar.

Enregistrée sous le numéro 12562, cette saisine judiciaire vise les délits potentiels de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles. Les plaignants exigent l’ouverture immédiate d’une enquête pénale et l’audition d'Ousmane Sonko afin qu’il apporte les preuves matérielles de ses graves allégations. Ils entendent ainsi laver l’honneur de la cité fondée sur les préceptes exclusifs de dévotion, de probité et de travail.





Les stigmates du meeting de Mbacké



Cette crise actuelle réveille également les vieux démons et des rancœurs plus anciennes. Les dignitaires n'ont pas oublié les épisodes du mémorable meeting d'Ousmane Sonko à Mbacké. Les diatribes politiques prononcées en plein cœur de ce département, perçues par certains comme un manque de déférence envers l'autorité et le calme légendaire de la confrérie, avaient déjà semé les graines de la discorde. Beaucoup reprochaient au leader de Pastef de transposer des tensions purement politiciennes et des discours agressifs au sein d'un sanctuaire religieux qui appelle à la neutralité et au respect des hiérarchies traditionnelles.

En le déclarant officiellement indésirable ce matin, les porteurs de cette voix à Touba envoient un signal fort à l'ensemble de la classe politique : les portes de la ville sainte s'arrêtent là où commencent, selon eux, le discrédit et le manque de respect envers l'héritage de Khadimou Rassoul.

