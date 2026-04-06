PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE : LE JOURNALISTE PAPA SOULEYMANE KANDJI NOMMÉ CONSEILLER DU CHEF DE L’ÉTAT !

Novembre 2022-Mars 2026 : Rédacteur en Chef Quotidien «Yoor-Yoor»
Octobre 2016-Janvier 2018 : Grand Reporter Quotidien «24 Heures»
Janvier 2015-Juillet 2015 : Grand Reporter «Intelligences Magazine»
Juillet 2013-Juillet 2014 : Directeur Publication «Rewmi-Quotidien»
Décembre 2011-Avril 2013 : Directeur Publication Quotidien «Le Pays»
Juillet 2011-Décembre 2011 : Rédacteur en chef Quotidien «Le Pays»
Novembre 2008-Juin 2011 : Médiateur Rédaction «L’Observateur»
Juillet 2008-Novembre 2008 : Rédacteur en chef «L’Observateur»
Octobre 2007-Juillet 2008 : Grand Reporter «L’Observateur»
Mars 2007-Avril 2007 : Rédacteur en chef Quotidien «Mise au Point»
Juillet 2006-Mars 2007 : Directeur Publication «Thiey Quotidien»
Mars 2006-Juin 2006 : Grand Reporter «Magazine Focus»
Octobre 2005-Janvier 2006 : Stage «Pme-Pmi Hebdo» (Maroc)
2003-Octobre 2005 : Grand Reporter Quotidien «L’Info 7»
2001-2003 : Chef Desk «Société» Quotidien «L’Info 7»
Septembre 1998 -2001 : Journaliste Quotidien «L’Info 7»
Janvier 1997-Août 1998 : Journaliste Quotidien «Le Matin»
1995-1997 : Stagiaire Mensuel «Démocraties
Toutes mes félicitations pour cette nomination tant méritée
Octobre 2016-Janvier 2018 : Grand Reporter Quotidien «24 Heures»
Janvier 2015-Juillet 2015 : Grand Reporter «Intelligences Magazine»
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Septembre 1998 -2001 : Journaliste Quotidien «L’Info 7»
Janvier 1997-Août 1998 : Journaliste Quotidien «Le Matin»
1995-1997 : Stagiaire Mensuel «Démocraties
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