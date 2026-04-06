PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE : LE JOURNALISTE PAPA SOULEYMANE KANDJI NOMMÉ CONSEILLER DU CHEF DE L’ÉTAT !

Rédigé par Dakarposte le Lundi 6 Avril 2026 à 20:20 modifié le Lundi 6 Avril 2026 - 22:21

Le journaliste Papa Souleymane Kandji, qui revendique plus de vingt ans d’exercice, vient d’être nommé Conseiller Spécial du Président de la République. Dans un communiqué parvenu à la Rédaction, notre confrère écrit : «Je remercie profondément le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et ses collaborateurs pour leur choix porté sur ma modeste personne. Je ne ménagerai aucun effort, InchAllah, pour mériter leur confiance au service d’un Sénégal juste, prospère et souverain arrimé au Jub-Jubbal-Jubbanti. ALHAMDOULILAH !». Ci-dessous un aperçu de la riche trajectoire professionnelle de ce consultant en communication et ancien collaborateur de Seneweb, le premier site en Afrique francophone.



Novembre 2022-Mars 2026 : Rédacteur en Chef Quotidien «Yoor-Yoor»



Octobre 2016-Janvier 2018 : Grand Reporter Quotidien «24 Heures»



Janvier 2015-Juillet 2015 : Grand Reporter «Intelligences Magazine»



Juillet 2013-Juillet 2014 : Directeur Publication «Rewmi-Quotidien»



Décembre 2011-Avril 2013 : Directeur Publication Quotidien «Le Pays»



Juillet 2011-Décembre 2011 : Rédacteur en chef Quotidien «Le Pays»



Novembre 2008-Juin 2011 : Médiateur Rédaction «L’Observateur»



Juillet 2008-Novembre 2008 : Rédacteur en chef «L’Observateur»



Octobre 2007-Juillet 2008 : Grand Reporter «L’Observateur»



Mars 2007-Avril 2007 : Rédacteur en chef Quotidien «Mise au Point»



Juillet 2006-Mars 2007 : Directeur Publication «Thiey Quotidien»



Mars 2006-Juin 2006 : Grand Reporter «Magazine Focus»



Octobre 2005-Janvier 2006 : Stage «Pme-Pmi Hebdo» (Maroc)



2003-Octobre 2005 : Grand Reporter Quotidien «L’Info 7»



2001-2003 : Chef Desk «Société» Quotidien «L’Info 7»



Septembre 1998 -2001 : Journaliste Quotidien «L’Info 7»



Janvier 1997-Août 1998 : Journaliste Quotidien «Le Matin»



1995-1997 : Stagiaire Mensuel «Démocraties









Toutes mes félicitations pour cette nomination tant méritée



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