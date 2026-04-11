Premier cas de Grippe aviaire identifié chez un humain en Europe- Un homme a contracté le virus après un séjour de plusieurs mois au... Sénégal

C’est une première en Europe. Un cas de grippe aviaire A (H9N2) a été identifié chez un humain, a annoncé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans un communiqué publié sur son site Internet ce vendredi. Le patient, dont l’identité n’a pas été divulguée, avait séjourné plus de six mois au Sénégal avant de se rendre en Italie à la mi-mars.





Dakarposte a appris de notre confrère "Le Parisien" qu' à son arrivée, il s’est présenté aux urgences avec « de la fièvre et une toux persistante », selon l’OMS. Le 16 mars, les analyses ont d’abord révélé qu’il souffrait à la fois de la tuberculose et d’un virus grippal, sans déterminer de quel virus il s’agissait. Le patient a été placé en isolement et traité par antituberculeux et par un antiviral. Son état était « stable et en amélioration » le 9 avril, selon l’OMS.



Le 20 mars, un premier laboratoire a déterminé qu’il s’agissait d’une souche de grippe aviaire, et le 21 mars, des tests génétiques plus poussés ont confirmé qu’il s’agissait bien du virus H9N2 « présentant une forte similarité génétique avec des souches précédemment identifiées chez des volailles au Sénégal », indique l’organisation onusienne.





« Aucune exposition directe aux animaux »





Il s’agit du « premier cas importé d’infection humaine par le virus de la grippe aviaire A (H9N2) signalé dans la région européenne », souligne l’OMS, qui précise que l’événement a été notifié par les autorités italiennes conformément au Règlement sanitaire international (RSI).





L’origine du virus demeure inconnue. Le patient ne rapporte « aucune exposition directe aux animaux, à la faune sauvage ou au milieu rural », ni aucun contact avec une personne présentant des symptômes similaires. Les investigations épidémiologiques sont toujours en cours.



Toutes les personnes ayant été en contact avec la personne malade en Italie ont été testées négatives et ont reçu un traitement antiviral préventif. Celles identifiées au Sénégal ne présentaient aucun symptôme.





L’organisation onusienne se veut rassurante : ce virus « n’a pas acquis la capacité de se transmettre durablement d’une personne à une autre », écrit-elle, estimant le risque de transmission entre humains comme « faible ».





Aucune restriction de voyage ou commerciale n’est recommandée. L’agence rappelle simplement les gestes de précautions habituels : éviter les marchés d’animaux vivants, se laver régulièrement les mains, et porter un masque lors de toute manipulation de volaille.



Des cas d’infection humaine par le virus de la grippe A (H9) « ont déjà été signalés dans des pays d’Afrique et d’Asie, où ce virus est également détecté chez les volailles », précise l’OMS. Le Sénégal avait signalé un cas humain en 2020.























Le Parisien





