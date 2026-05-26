Sénégal: l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

Rédigé par Dakarposte le Mardi 26 Mai 2026 à 10:20 modifié le Mardi 26 Mai 2026 - 12:21

Au Sénégal, l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko, limogé le 22 mai, a été élu avec 132 voix (1 abstention et 0 contre) sur les 133 exprimées, ce 26 mai 2026 à Dakar, président de l’Assemblée nationale, en l’absence d’une trentaine de membres de l’opposition qui contestent la légalité de sa réintégration en tant que député. Il succède à Malick Ndiaye qui avait démissionné le 24 mai et prend ses fonctions dans la foulée. C'est une nouvelle étape dans la recomposition au sommet de l’État, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô ayant été nommé chef du gouvernement le 25 mai.







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