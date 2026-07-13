Sous le sceau du secret : le récit exclusif des tumultueuses négociations contractuelles de Pape Thiaw

Lors de la phase inaugurale des tractations, les exigences pharaoniques soumises par Pape Thiaw ont précipité l'impasse des pourparlers.

Celles-ci comprenaient une rémunération mensuelle de 50 millions de FCFA, assortie d'une prime à la signature de 360 millions de FCFA, d'une prime de qualification exceptionnelle de 150 millions de FCFA, et d'une revalorisation de ses appointements à 62,5 millions de FCFA en cas d'accession des Lions aux quarts de finale du Mondial.



S'y greffait, enfin, une rente annuelle de 50 millions de FCFA au titre des droits à l'image.



À l'issue de l'entretien téléphonique avec le Président Diomaye et dès le regroupement de la sélection aux États-Unis, Pape Thiaw revint à la charge en durcissant ses conditions.



S'il consentait, en définitive, à revoir ses prétentions salariales à la baisse pour accepter des émoluments mensuels de trente millions de francs CFA, il subordonnait désormais tout accord à des exigences financières considérablement revues à la hausse.



Celles-ci comprenaient une prime à la signature de quatre cent quarante millions de francs CFA, assortie de cinq cent millions de primes spéciales et d'une gratification pharaonique d'un milliard de francs CFA en cas de sacre mondial.



Le coup d'envoi de la confrontation tant attendue entre le Sénégal et la Norvège ne tenait plus qu'à un fil, suspendu aux exigences contractuelles de Pape Thiaw. Le technicien sénégalais avait en effet subordonné sa présence sur le banc de touche à la ratification officielle de son engagement.

Au terme d'ultimes et laborieuses négociations, un accord fut enfin trouvé : l'État s'engageait à lui allouer un traitement mensuel net de 30 millions de francs CFA, assorti d'une prime de signature s'élevant à 120 millions de francs CFA, payable par traites trimestrielles de 30 millions.

Nonobstant ces substantielles concessions, l'entraîneur exigea de la Fédération des gratifications complémentaires, réclamant d'une part l'équivalent de 1 % des dotations financières dévolues aux Lions en cas de victoire, et d'autre part une prime exceptionnelle de 180 millions de francs CFA, payable à raison de 5 millions mensuels sur une période de trois ans.