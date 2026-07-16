L’ancienne Première Dame a été accueillie avec les honneurs dus à une souveraine à la permanence de l'APR, sise à Mermoz. Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont éloquentes.

Son service d'ordre a dû batailler ferme pour lui frayer un passage, tant la foule se pressait, unanime, pour saluer l'épouse de l'ancien Chef de l'État. Séjournant dans la capitale sénégalaise, elle orchestre les préparatifs d’un retour imminent : celui de son époux, attendu pour un séjour éclair aux contours minutieusement planifiés.

Dans cette liesse, on peut remarquer son frère, veillant sur ses pas telle une garde rapprochée, fendant la marée de militants et de sympathisants conquis.



Le désarroi populaire face à l'épreuve du pouvoir



Au-delà de l'effervescence, une interrogation profonde s'impose, traduisant le désarroi des Sénégalais: Le départ du couple Sall n'a-t-il pas engendré de cruels remords au sein d'une population qui, dans son écrasante majorité, subit les affres d’un quotidien étouffant ?



Face à la précarité et aux difficultés économiques qui assaillent le citoyen sous le magistère du régime Diomaye-Sonko, beaucoup semblent aujourd'hui revisiter avec nostalgie les années passées à la tête de l'État. En attendant que l'ancien président ne foule à nouveau le sol national, la permanence " apériste " ne désemplit pas, présageant un accueil triomphal qui résonnera comme un vibrant témoignage d'affection.



