À compter de ce mercredi, l'Assemblée nationale ouvre ses travaux d'enquête consacrés au Mondial

Sous l’impulsion de la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, présidée par l’honorable député El Hadji Gueye, la Représentation nationale s’apprête à lever le voile sur les zones d’ombre qui entourent la récente participation des Lions au Mondial nord-américain.

Au cœur des débats : le limogeage controversé du sélectionneur Pape Thiaw et les interrogations grandissantes sur la gouvernance fédérale.



Cette démarche s'inscrit pleinement dans la mission régalienne de contrôle de l'action publique dévolue au Parlement.

Pour éclairer la lanterne de la nation, les auditions, qui s'ouvriront solennellement le mercredi 22 juillet, convoqueront les différents acteurs de cette épopée sportive.

Des instances dirigeantes du football sénégalais aux autorités publiques, en passant par l'encadrement technique et administratif, chacun sera appelé à répondre de la gestion administrative, financière et logistique de la délégation.





L’institution parlementaire entend mener cet exercice de redevabilité avec rigueur et circonspection.

Si la quête de transparence et de bonne gouvernance est le maître-mot, la Commission veillera scrupuleusement au respect des droits de la défense et des procédures judiciaires qui pourraient être en cours.

Au-delà des polémiques, cette vaste entreprise d’évaluation ambitionne de tirer les leçons du passé afin de prémunir l’avenir du football sénégalais et d'aborder les prochaines joutes internationales avec un dessein mieux structuré.