Quelques jours à peine après avoir recouvré la liberté, au terme d’une incarcération d’une année ferme, I. Niang, jeune apprenti chauffeur de vingt-deux ans résidant à Yeumbeul, s’est vu de nouveau traduire devant la justice.



C’est la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye qui l’a vu comparaître, sous les graves préventions de détournement de mineures et d’attentat à la pudeur envers deux adolescentes, faits prétendument commis sur les rivages de Guédiawaye.



Dans sa livraison du vendredi 17 juillet, le quotidien L’Observateur a retracé les méandres de cette affaire singulière qui s'est finalement soldée par la relaxe du prévenu, au terme de vifs débats consacrés à son discernement et à sa santé mentale.



Selon le journal de la Médina, le drame se serait noué sur deux journées successives.

La première plaignante, la jeune A. Ciss, soutint que le prévenu l’aborda au milieu des flots avant de l’enjoindre à le suivre, d'abord vers la pénombre de la forêt de filaos, puis dans un établissement hôtelier des environs.

Le lendemain, revenue sur les lieux en compagnie de son amie Kh. Camara, les deux adolescentes se seraient de nouveau trouvées en présence du jeune homme.

Les déclarations consignées par le scripteur rapportent qu'elles l'accusèrent alors de gestes déplacés et équivoques au sein même de l'onde amère. L’alerte ayant été donnée, les maîtres-nageurs s'interposèrent promptement, tandis qu'un témoin oculaire, présent sur la grève, vint corroborer le récit des victimes lors des premières investigations policières.



Au terme des débats du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, I. Niang a obtenu sa relaxe.

Poursuivi pour détournement de mineures, l'accusé a invoqué une « purification » préconisée par son père à sa sortie de prison, face à un comportement jugé confus par la presse.



À la barre, Niang a repoussé les charges qui pesaient contre lui, invoquant une démarche de « purification » prescrite par son géniteur à sa sortie de prison.

Les chroniques judiciaires dépeignaient cependant un prévenu à la posture troublée, émaillant l'audience d'interruptions et de propos incohérents. Son conseil a plaidé l'absolution, s'appuyant sur un dossier psychiatrique attestant de soins passés, notamment au centre de Mbao.

La défense a également souligné l'absence de preuves matérielles concernant le détournement de mineures.

À l'issue des audiences, le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a finalement ordonné sa relaxe.