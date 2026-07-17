Enquête sur la Cité Fayçal : la face cachée de la demeure d’Ousmane Diagne

La vérité des faits, implacable et soutenue par des documents administratifs irréfutables, se dresse en porte-à-faux contre les grossières manipulations de l'opinion. Contrairement aux allégations fallacieuses colportées par une certaine presse, la villa convoitée n'appartient point au domaine de l'État.

Cédée sous le magistère du Président Abdoulaye Wade à monsieur Ousmane Diagne, elle a été entièrement soldée par ce dernier, qui ne garde aucune dette envers la Nation sénégalaise.





Au Sénégal, l'appétence pour le sensationnalisme prend trop souvent le pas sur la rigueur de la vérité. À la suite du drame survenu à la villa n° 3 de la Cité Fayçal (autoroute) — une agression tragique ciblant des résidents chinois —, des esprits malveillants se sont empressés de propager des amalgames nauséabonds sur les réseaux sociaux.

L'actuel Président du Conseil Constitutionnel n'est pourtant point le seul haut magistrat à avoir acquis un bien immobilier dans cette enclave, à l'image de madame Nafi Ngom Keïta qui en possède deux.



L’examen objectif des dossiers administratifs dévoile une réalité toute autre : associer le nom d’un grand commis de l'État et d'un magistrat de cette envergure à un tel fait divers relève d’une désinformation flagrante.

En soutenant fallacieusement qu'il aurait mis en location une maison de fonction, les instigateurs de cette cabale ne visent qu'à ternir l’honorabilité d'un homme à l'intégrité irréprochable.

Pour mémoire, Ousmane Diagne a été élevé, il y a quelques jours, à la dignité de Président du Conseil Constitutionnel par le Président Bassirou Diomaye Faye. Il convient donc de mettre un terme définitif à ces amalgames et à ces vaines tentatives de manipulation.