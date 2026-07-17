Grosse perte pour Chérif Ousseynou Laye- Son papa, Libass Mboup, rappelé à Dieu

Chérif Ousseynou Laye Mboup, proche parmi les proches du leader politique Ousmane Sonko, est frappé par le deuil.



Son illustre père, Libass Mboup, a rendu l'âme ce matin des suites d'un malaise soudain.



Aux dernières nouvelles, le défunt sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi à 17 heures, au cimetière de Yoff Diamalaye.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Chérif Ousseynou Laye et à toute sa fratrie éplorée.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!