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Grosse perte pour Chérif Ousseynou Laye- Son papa, Libass Mboup, rappelé à Dieu

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 17 Juillet 2026 à 10:36 modifié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 12:36

Grosse perte pour Chérif Ousseynou Laye- Son papa, Libass Mboup, rappelé à Dieu
Chérif Ousseynou Laye Mboup, proche parmi les proches du leader politique Ousmane Sonko, est frappé par le deuil.

Son illustre père, Libass Mboup, a rendu l'âme ce matin des suites d'un malaise soudain.

Aux dernières nouvelles, le défunt sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi à 17 heures, au cimetière de Yoff Diamalaye.

Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Chérif Ousseynou Laye et à toute sa fratrie éplorée.

Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!

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